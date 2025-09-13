Pojke rånades på sin cykel – Misstänkt gripen

En man i 40-årsåldern greps under fredagseftermiddagen misstänkt för rån i Rosersberg.

Polisen fick larm om att en pojke blivit rånad på sin cykel vid Rosersbergs station vid 15.20-tiden. Gärningsmannen hoppade sedan på tåget mot Märsta. Där mötte inringaren mannen igen och lyckades få tillbaka cykeln. Han följde efter mannen och höll koll på honom tills en polispatrull kom fram och kunde gripa honom.

Mannen misstänks nu för rån.