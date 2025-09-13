Pojke rånades på sin cykel – Misstänkt gripen

En man i 40-årsåldern greps under fredagseftermiddagen misstänkt för rån i Rosersberg.
Polisen fick larm om att en pojke blivit rånad på sin cykel vid Rosersbergs station vid 15.20-tiden. Gärningsmannen hoppade sedan på tåget mot Märsta. Där mötte inringaren mannen igen och lyckades få tillbaka cykeln. Han följde efter mannen och höll koll på honom tills en polispatrull kom fram och kunde gripa honom.
Nyheter Under tisdagskvällen larmades polisen om höga smällar som hördes i flera delar av Märsta. Enligt uppgifter från allmänheten uppfattades ljuden bland annat i Norrbacka, Vänortsringen och Arlandastad.
Nyheter På tisdagseftermiddagen larmades räddningstjänsten till en villa i Märsta efter att det börjat brinna i ett pannrum i källaren. Larmet kom in vid 16.43 och flera enheter skickades till platsen.
Nyheter Polisen registrerade sammanlagt 175 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun under vecka 34. Av dessa avsåg 104 händelser som ska ha inträffat under just den veckan, medan resterande rörde tidigare tidpunkter.
Nyheter Polisen har registrerat totalt 176 anmälningar om misstänkta brott i Sigtuna kommun under vecka 33. Av dessa gäller 84 händelser som ska ha inträffat under just den veckan, medan övriga avser tidigare tidpunkter.