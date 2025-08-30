Platssamverkan stärker tryggheten

Platssamverkan i Sigtuna gör tidigare otrygga platser till mötesplatser med aktiviteter som tränger undan öppen droghandel.

I Sigtuna kommun pågår ett långsiktigt arbete med platssamverkan, där kommunen tillsammans med polis, fastighetsägare och lokalt näringsliv arbetar för att skapa tryggare miljöer. Målet är att platser som tidigare upplevts som otrygga ska förvandlas till områden som inbjuder till aktivitet, gemenskap och positiva upplevelser.

Arbetet bygger på att boende, affärsinnehavare och verksamheter i området involveras. Genom inventeringar och dialog skapas en gemensam bild av hur platsen ska utvecklas.

Under sommaren har kommunen fyllts med olika evenemang och kulturarrangemang som lockat många besökare. Enligt lokalpolisområde Sollentuna har dessa insatser bidragit till att öppen droghandel trängts undan, samtidigt som platserna fått nytt liv genom konserter, matupplevelser och social samvaro.