Planering för elbussar vid Märsta bussdepå

Region Stockholm planerar att elektrifiera bussdepån i Märsta. Det innebär att depån ska anpassas för att kunna ta emot och ladda elbussar. Totalt handlar det om 102 elbussar som ska börja trafikera området när Region Stockholm tar över busstrafiken i egen regi år 2029.

För att detta ska vara möjligt behöver bussdepån byggas om. Det gäller bland annat laddning av bussarna samt service och ett förstärkt brandskydd, eftersom elbussar ställer nya krav på säkerheten. Arbetet har hittills varit i en förberedande fas som nu är avslutad. Nästa steg är att starta en planeringsfas som ska ta fram mer detaljer om hur ombyggnaden ska genomföras. Region Stockholm föreslår att 12,1 miljoner kronor avsätts för planeringen under 2026. Den totala kostnaden för projektet beräknas till cirka 280 miljoner kronor.

Beslut om depån ska fattas 20/1 i Trafiknämnden. Ett problem som finns är rivning av den befintliga byggnaden som är från 70-talet och som kräver sanering av bland annat asbest. Dessutom sjunker marken kraftigt vid Måby. Den nya byggnaden behöver pålas för att stå emot markförändringarna.