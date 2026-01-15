Planering för elbussar vid Märsta bussdepå

Region Stockholm planerar att elektrifiera bussdepån i Märsta. Det innebär att depån ska anpassas för att kunna ta emot och ladda elbussar. Totalt handlar det om 102 elbussar som ska börja trafikera området när Region Stockholm tar över busstrafiken i egen regi år 2029.
För att detta ska vara möjligt behöver bussdepån byggas om. Det gäller bland annat laddning av bussarna samt service och ett förstärkt brandskydd, eftersom elbussar ställer nya krav på säkerheten. Arbetet har hittills varit i en förberedande fas som nu är avslutad. Nästa steg är att starta en planeringsfas som ska ta fram mer detaljer om hur ombyggnaden ska genomföras. Region Stockholm föreslår att 12,1 miljoner kronor avsätts för planeringen under 2026. Den totala kostnaden för projektet beräknas till cirka 280 miljoner kronor.
Beslut om depån ska fattas 20/1 i Trafiknämnden. Ett problem som finns är rivning av den befintliga byggnaden som är från 70-talet och som kräver sanering av bland annat asbest. Dessutom sjunker marken kraftigt vid Måby. Den nya byggnaden behöver pålas för att stå emot markförändringarna.
Nyheter Under onsdagen meddelades att utvisningar till Iran kan stoppas tillfälligt på grund av den rådande inrikespolitiska situationen. Det innebär att märstabon Ayla som riskerar utvisning för tillfället stannar kvar i Sverige.
Nyheter Det tidigare golfområdet i Skepptuna kan komma att användas för militär verksamhet. Marken har nyligen köpts av Fortifikationsverket, som ansvarar för fastigheter som används av Försvarsmakten.
Nyheter Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat Sigtuna kommuns ansökan om att starta en yrkeshögskoleutbildning inom flygteknik. Beslutet kom under gårdagen och innebär att kommunen efter flera års arbete nu får tillstånd att bedriva utbildningen.
Nyheter En 16-årig flicka döms till sluten ungdomsvård efter att ha skjutit mot en lägenhet i Södertälje i somras. Hon är en av totalt 13 personer som döms för grova vålds- och narkotikabrott kopplade till gängkriminalitet, rapporterar SVT Stockholm.
Notiser Region Stockholm satsar 15 miljoner kronor på att stärka beroendevården för unga under 2026. En del av stödet går till Mini Maria Märsta/Sigtuna, som är en av de lokala mottagningar i länet som får ökade resurser.
Politik Sigtuna kommuns användning av privata aktörer inom familjehems- och HVB-vården kritiseras nu i en insändare som publicerats i Dagens ETC. Bakom insändaren står Fredrik Lundh Sammeli (S), riksdagsledamot och social- och sjukvårdspolitisk talesperson, samt Marie Axelsson (S), oppositionsråd i Sigtuna kommun.