Planer på tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts
I en skrivelse som Kommunstyrelseförvaltningen tagit fram föreslås att den påbörjade förstudien för en tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts. Beslutet grundar sig på flera praktiska och ekonomiska hinder som tidigt framkommit i processen.
I samband med valet 2022 lanserades planer på en tälthall. Men nu avbryts planerna i förstudien. Orsakerna är flera. Byggnadens nödvändiga höjd är cirka 20 meter, medan detaljplanen endast tillåter 15 meter. Planerad placering på Midgårdsdalens västra sida skulle också innebära att byggnaden, Vikingahallen, inte blir synlig från väg 263. Ytterligare problem inkluderar samordning med andra byggprojekt i området och geotekniska utmaningar som kräver kostsam pålning.
Förstudien visar också att de tänkta hyresgästerna ser andra lösningar som mer ekonomiskt och praktiskt fördelaktiga, bland annat etablering av fler konstgräsplaner som kan användas under vinterperioden.
Ett avbrytande av projektet innebär inga negativa ekonomiska konsekvenser. Tvärtom skulle en fortsatt förstudie och eventuell detaljplaneändring medföra kostnader som kraftigt överstiger den budget som avsatts för projektet. Kommunen bedömer att alternativa lösningar är mer försvarbara och kan tillgodose barns möjlighet att utöva idrott även under vintertid.
Basket Sigtunafostrade Melwin Pantzar är en av nyckelspelarna i det svenska herrlandslaget i basket, som nu laddar för nästa VM-kval. Pantzar, som till vardags spelar i spanska Bilbao, har hittills gjort 42 landskamper för Sverige.
Ridning Caroline Darcourt från Rosersberg är en av nominerade i kategorin Årets prestation på Ryttargalan den 26 november. Galan hålls på Nalen i Stockholm och hyllar ridsportens höjdpunkter och hjältar.
Ishockey Wings HC får mer tid på sig att betala sina skulder till Sigtuna kommun. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ge klubben ett års paus i avbetalningsplanen och skjuta upp årets hyresbetalning på 300 000 kronor till december 2025.
Ishockey Wings tog en säker seger mot Surahammar i onsdagens match i Hockeyettan. Slutresultatet skrevs till 4–1 efter en stark laginsats, där hemmalaget dominerade spelet från den andra perioden och framåt.