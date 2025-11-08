Planer på tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts

I en skrivelse som Kommunstyrelseförvaltningen tagit fram föreslås att den påbörjade förstudien för en tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts. Beslutet grundar sig på flera praktiska och ekonomiska hinder som tidigt framkommit i processen.

I samband med valet 2022 lanserades planer på en tälthall. Men nu avbryts planerna i förstudien. Orsakerna är flera. Byggnadens nödvändiga höjd är cirka 20 meter, medan detaljplanen endast tillåter 15 meter. Planerad placering på Midgårdsdalens västra sida skulle också innebära att byggnaden, Vikingahallen, inte blir synlig från väg 263. Ytterligare problem inkluderar samordning med andra byggprojekt i området och geotekniska utmaningar som kräver kostsam pålning.

Förstudien visar också att de tänkta hyresgästerna ser andra lösningar som mer ekonomiskt och praktiskt fördelaktiga, bland annat etablering av fler konstgräsplaner som kan användas under vinterperioden.

Ett avbrytande av projektet innebär inga negativa ekonomiska konsekvenser. Tvärtom skulle en fortsatt förstudie och eventuell detaljplaneändring medföra kostnader som kraftigt överstiger den budget som avsatts för projektet. Kommunen bedömer att alternativa lösningar är mer försvarbara och kan tillgodose barns möjlighet att utöva idrott även under vintertid.