Planer på ny aula vid SSHL – ska byggas upp igen

SSHL:s aula brann ner under uppmärksammade former i mars 2021. Inom kort kan byggstart ske för en ny aula.

Planerna på en ny aula vid Sigtuna humanistiska läroverk går vidare. Kommunen har gett positivt planbesked för fastigheten Aludden 1:85, där en ny byggnad nu kan prövas.

Aulan ska ersätta den som brann ner i mars 2021. För att möjliggöra bygget behöver detaljplanen ändras, bland annat när det gäller byggrätten på platsen.

Den nya aulan planeras vid entrén till skolområdet och ska kunna användas både av skolan och allmänheten.

På platsen finns i dag en byggnad från 1930-talet som enligt förslaget ska flyttas inom området. Samtidigt lyfts att området har höga kulturmiljövärden, något som behöver tas hänsyn till i det fortsatta planarbetet.