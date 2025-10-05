Planen för Märsta station – Total ombyggnad av spår och plattformar

Trafikverket har beslutat att Märsta station ska byggas om för 1,4 miljarder kronor. Ombyggnaden ingår i den nya nationella planen för infrastruktur och syftar till att modernisera stationen och öka kapaciteten i tågtrafiken.

Planen innebär en total ombyggnad av spår och plattformar. Stationen får fyra genomgående spår, varav pendeltågens plattform hamnar i mitten och två sidoplattformar byggs för regionaltåg. Tre uppställningsspår för pendeltåg tillkommer norr om stationen.

För resenärerna väntar en ny stationsmiljö med en väderskyddad stationsbro som binder ihop båda sidor av järnvägen. Bron ska ha hissar, rulltrappor och ytor för både SL och kommersiella verksamheter.

De nuvarande plankorsningarna i området tas bort och ersätts av säkrare passager. Vid Brobyvägen byggs en gång- och cykeltunnel, och längre norrut vid Aspvägen anläggs en ny vägbro.

Syftet med satsningen är att skapa en modern station med bättre tillgänglighet, högre trafiksäkerhet och smidigare byten mellan tåg och andra färdmedel. Trafikverket framhåller att ombyggnaden även ska göra järnvägsanläggningen mer robust och minska behovet av akuta underhållsinsatser.

När byggstart kan ske är ännu inte fastställt.