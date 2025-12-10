Oxundasjön öster om Rosersberg, delas med Väsby och Vallentuna.Foto: Pressbild/Upplands-Väsby Kommun

PFAS-föroreningar fortsatt problem i Oxunda och Rosersbergsviken

PFAS-halterna i Oxundasjön och Rosersbergsviken fortsätter att vara ett miljöproblem i Sigtuna kommun, enligt ett pressmeddelande från Liberalerna.

Föroreningarna, som bland annat kopplas till tidigare användning av brandskum samt verksamhet vid Arlanda flygplats, har lett till fiskeförbud i båda sjöarna. Enligt partiet finns även risk för att ämnena sprids vidare till Mälaren, som är dricksvattenkälla för stora delar av regionen.

Enligt Liberalerna beskriver kommunens egen utredning att spridningen främst sker via dagvatten, grundvatten och vattendrag, men bedömer att arbetet hittills i huvudsak handlat om kartläggning. Liberalerna menar att kommunens svar saknar tydliga åtgärdsplaner och tidpunkter för sanering och att redovisningen av insatser hittills är otillräcklig.

Partiet vill att kommunen tar fram en konkret handlingsplan, säkerställer resurser inför kommande gränsvärden 2026 och redogör tydligt för föroreningskällorna. Liberalerna framhåller även att principen ”förorenaren ska betala” bör gälla i det fortsatta arbetet.

Av Erik Karlsson
