Petra Alkass kan prisas för sitt ledarskap inom vård och omsorg
Chefen för Hemskogens äldreboende, Petra Alkass, kan vinna priset Guldkransen.
Petra Alkass, enhetschef på Hemskogens äldreboende i Sigtuna kommun, är en av de nominerade till årets Guldkransen. Utmärkelsen delas varje år ut av Ledarna inom vård, omsorg och socialt arbete (LiVOS) för att lyfta fram chefer som gör skillnad i branschen.
I år har juryn valt ut 14 kandidater bland rekordmånga nomineringar, och Petra Alkass finns alltså med på listan. Vinnaren presenteras vid en prisutdelning i Stockholm den 9 oktober.
