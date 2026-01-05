Personbil i diket vid avfarten till Rosersberg på E4

En personbil hamnade i diket vid avfarten till Rosersberg på E4 i riktning mot Märsta under måndagseftermiddagen. Avfarten stängdes tillfälligt i samband med bärgningsarbetet.

lyckan inträffade vid 14.50-tiden på måndagen rapporterar UNT.se. Bilen behövde bärgas från platsen och avfarten till Rosersberg stängdes av tillfälligt medan arbetet pågick. Arbetet på platsen avslutades vid 16-tiden. Enligt polisen kom ingen person till skada i samband med olyckan och händelsen ska ha haft mindre påverkan på trafiken.

Av redaktion@marsta.nu

Markbrand vid E4 i Rosersberg

Blåljus En markbrand bröt under tisdagsmorgonen ut i närheten av E4 mellan Märsta och Rosersberg. Räddningstjänsten var snabbt på plats och branden kunde släckas inom kort.