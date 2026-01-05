Personbil i diket vid avfarten till Rosersberg på E4

3 jan kl. 16:47
Blåljus En ordväxling mellan en taxichaufför och en kund ledde till polisinsats vid Arlanda under lördagsförmiddagen. En av männen misstänks nu för brott.
2 jan kl. 07:11
Blåljus En trafikolycka inträffade under natten mot fredag på väg 273 i höjd med Arlanda.
31 dec kl. 12:58
Blåljus Under Nyårsafton inträffade en trafikolycka på Norrsundavägen. Larmet kom vid 12.28 från SOS-Alarm
30 dec kl. 21:28
Blåljus Tre personer misstänks för brott efter ett bråk i en lägenhet i Märsta under tisdagen. En kvinna i 30-årsåldern misstänks för misshandel och grovt olaga hot.
30 dec kl. 10:40
Blåljus En markbrand bröt under tisdagsmorgonen ut i närheten av E4 mellan Märsta och Rosersberg. Räddningstjänsten var snabbt på plats och branden kunde släckas inom kort.
23 dec kl. 15:25
Blåljus En person har förts till sjukhus efter en singelolycka på väg 273 i Herresta i Sigtuna kommun under tisdagen.
23 dec kl. 07:24
Blåljus Under natten förstördes minst fem bilar i en brand i Valsta.
22 dec kl. 10:10
Blåljus Under förmiddagen inträffade en trafikolycka vid E4:an i Märsta.
21 dec kl. 12:58
Blåljus Strax före 13 på söndagen inträffade en trafikolycka i Rosersberg på E4N som påverkar framkomlighet mot Märsta under drygt en timme.
20 dec kl. 22:28
Blåljus Polis larmades under lördagen till en basketmatch i Sigtuna efter uppgifter om misshandel.
19 dec kl. 18:24
Blåljus En brand bröt ut i en hög med wellpapp på en återvinningsanläggning i Rosersberg under fredagseftermiddagen.
18 dec kl. 09:08
Blåljus En polisanställd i Sigtuna kommun åtalas misstänkt för grovt bedrägeri efter att ha sjukanmält sig i samband med semester vid flera tillfällen.
16 dec kl. 11:37
Blåljus En taxichaufför misshandlades på måndagen av en arg bilist. Polis upprättade en anmälan om misshandel.
16 dec kl. 07:54
Blåljus Två personbilar krockade på E4 vid Trafikplats Märsta i riktning mot Stockholm. Olyckan orsakade störningar i morgonrusningen.
13 dec kl. 07:25
Blåljus Strax efter midnatt natten mot lördag larmades polisen till en krog i Märsta efter uppgifter om stök inne på lokalen.
11 dec kl. 16:52
Blåljus 263:an stängdes av vid 16.30-tiden på grund av en brand där en lastbil fick överhettade bromsar.
9 dec kl. 17:53
Blåljus En trafikolycka med flera fordon orsakar omfattande störningar på E4 i riktning mot Uppsala, söder om Rosersberg.
9 dec kl. 15:53
Blåljus Polisen kontrollerade cirka 50 fordon vid Arlanda under tisdagen.
7 dec kl. 08:39
Blåljus Under natten larmades polis till en misstänkt rattfylla vid E4 Rosersberg. Det visade sig dock att föraren inte var berusad.
6 dec kl. 15:39
Blåljus märsta.nu rapporterade tidigare i veckan om Valsta är med i kartläggningen "Utsatta områden". Men Valstas status har ändrats från "riskområde" till "utsatt område"
6 dec kl. 08:45
Blåljus En flygplatsarbetare i 30-årsåldern fick på lördagsmorgonen en huvudskada efter att ha slagit i ett metallföremål under ett flygplan, enligt polisen.
5 dec kl. 11:32
Blåljus Ett SAS-plan som lyfte från Arlanda på fredagsmorgonen tvingades återvända kort efter start på grund av en spricka i cockpitrutan, enligt Expressen.
1 dec kl. 07:04
Blåljus Två personer i en bil hotades tidigt på söndagsmorgonen när en annan förare körde upp bredvid dem och riktade en luftpistol mot deras fordon.