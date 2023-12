Pojke knivhuggen av minderårig

En pojke har under nyårsafton knivhuggits av en minderårig pojke. De båda var sedan tidigare bekanta med varandra.

Det var vid 18.40-tiden som polisen larmades till en plats i centrala Märsta med anledning av att en person hittats med stickskador. Personen som enligt uppgift till märsta.nu ska vara under 18 år hittades i närheten av en skola i Märsta. Polisen uppger att den skadade fördes till sjukhus med ambulanshelikopter, utan att vara varken vaken eller talbar. Enligt Aftonbladet har den skadade knivhuggits

Polisen har inlett en förundersökning gällande mordförsök alternativt dråpförsök. Platsen har spärrats av för en teknisk undersökning. Även ett område runt Märsta station är avspärrat. Vad märsta.nu erfar är det två platser i Märsta som är intressanta för en brottsplatsundersökning. Både vid stationen men även centrala Märsta.

Polisen uppger vid 20.30-tiden att den som utsatts är en pojke under 15 år. En an annan pojke under 15 år är gripen misstänkt för brottet. Båda ska vara bekanta med varandra sen tidigare.

