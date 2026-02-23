Person häktades misstänkt för deltagande i terroristorganisation

En person häktades vid Attunda tingsrätt misstänkt för deltagande i terroristorganisation. Beslutet fattades efter en häktningsförhandling som genomfördes under fredagen.

Den misstänkte greps av Säkerhetspolisen i Stockholmsområdet den 18 februari. Misstankarna rörde våldsbejakande högerextremism.

Enligt häktningsframställan gällde misstankarna deltagande i terroristorganisation under perioden 6 november 2025 till 18 februari 2026 i Märsta inom Sigtuna kommun samt på andra platser i Stockholms län.

Förundersökningen bedrevs av Säkerhetspolisen under ledning av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål. Ärendet uppgavs inte ha någon koppling till något annat pågående ärende.

Den misstänkte var i 20-årsåldern och folkbokförd i Sollentuna.