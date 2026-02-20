Person begärd häktad misstänkt för terrorbrott i Märsta
En person har begärts häktad vid Attunda tingsrätt misstänkt för brott med koppling till våldsbejakande högerextremism.
Enligt åklagaren gäller misstankarna deltagande i en extremistmiljö under perioden 6 november 2025 till februari 2026. Den misstänkta brottstiden avser Märsta inom Sigtuna kommun samt andra platser i Sverige.
Häktningsförhandlingen hålls klockan 10.00 under dagen i Attunda tingsrätt.
Ärendet utreds av Säkerhetspolisen. Förundersökningsledare är kammaråklagare Lars Hedvall vid Riksenheten för säkerhetsmål.
På grund av sekretess lämnas inga ytterligare uppgifter i nuläget. Dock framgår att den misstänkte är hemmahörande i Sollentuna kommun.
Politik Stockholms barn och ungdomar har lägst andel i landet som får tid hos barn- och ungdomspsykiatrin inom vårdgarantins gräns på 30 dagar. Det visar ny statistik från Sveriges Kommuner och Regioner.
Nyheter Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten i Sigtuna kommun minskar. Under januari var 8,9 procent av arbetskraften inskrivna som arbetssökande, vilket är något lägre än för ett år sedan. Även i större delen av Stockholms län ses en nedgång.