Foto: Pressbild

Person begärd häktad misstänkt för terrorbrott i Märsta

En person har begärts häktad vid Attunda tingsrätt misstänkt för brott med koppling till våldsbejakande högerextremism.

Enligt åklagaren gäller misstankarna deltagande i en extremistmiljö under perioden 6 november 2025 till februari 2026. Den misstänkta brottstiden avser Märsta inom Sigtuna kommun samt andra platser i Sverige.

Häktningsförhandlingen hålls klockan 10.00 under dagen i Attunda tingsrätt.

Ärendet utreds av Säkerhetspolisen. Förundersökningsledare är kammaråklagare Lars Hedvall vid Riksenheten för säkerhetsmål.

På grund av sekretess lämnas inga ytterligare uppgifter i nuläget. Dock framgår att den misstänkte är hemmahörande i Sollentuna kommun.

Av Erik Karlsson
regionsvalet

Längst väntetider till BUP i Stockholm

Politik Stockholms barn och ungdomar har lägst andel i landet som får tid hos barn- och ungdomspsykiatrin inom vårdgarantins gräns på 30 dagar. Det visar ny statistik från Sveriges Kommuner och Regioner.

Extra

Yxkvinna söktes i Steningeområdet

Blåljus Polisen larmades efter uppgifter om en kvinna som ska ha gått med en yxa längs vägen mot Steningebadet. Trots sökinsats med patrull och helikopter anträffades ingen misstänkt.

Mordet i Sigtunafjärden

Misstänkt i mordutredning i Sigtuna omhäktad

Nyheter Attunda tingsrätt har beslutat att en 50-årig man ska vara kvar i häkte, misstänkt för mord på en kvinna som hittades död i Sigtunafjärden 2015. Åklagaren har fått förlängd tid att väcka åtal.