Person begärd häktad misstänkt för terrorbrott i Märsta

En person har begärts häktad vid Attunda tingsrätt misstänkt för brott med koppling till våldsbejakande högerextremism.

Enligt åklagaren gäller misstankarna deltagande i en extremistmiljö under perioden 6 november 2025 till februari 2026. Den misstänkta brottstiden avser Märsta inom Sigtuna kommun samt andra platser i Sverige.

Häktningsförhandlingen hålls klockan 10.00 under dagen i Attunda tingsrätt.

Ärendet utreds av Säkerhetspolisen. Förundersökningsledare är kammaråklagare Lars Hedvall vid Riksenheten för säkerhetsmål.

På grund av sekretess lämnas inga ytterligare uppgifter i nuläget. Dock framgår att den misstänkte är hemmahörande i Sollentuna kommun.