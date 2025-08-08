Pendeltågstrafiken fungerar som vanligt igen efter sommarens byggande

På lördag är pendeltågstrafiken till och från Märsta/Rosersberg-Stockholm åter igång som vanligt.

Pendeltågstrafiken till och från Stockholm via Häggvik är nu åter igång efter sex veckors uppehåll. Under tiden har pendlare till Märsta och Rosersberg behövt använda ersättningsbussar mellan Norrviken och Sollentuna för att ta sig vidare med tåget. Stationen i Häggvik har varit stängd på grund av arbeten med stationsentrén. Från och med lördag 9 augusti kör pendeltågen som vanligt igen, utan behov av ersättningsbussar. Under de sex veckorna har trafiken påverkats både i norrgående och södergående riktning.