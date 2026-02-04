Pendeltågsstopp i helgen – bussar ersätter trafiken vid Märsta och Rosersberg

Pendeltågstrafiken påverkas i helgen av omfattande banarbeten. Från natten mot lördag stoppas pendeltågen på delar av sträckan, vilket får konsekvenser för resenärer vid Märsta och Rosersberg station.

Från klockan 00.00 natten mot lördag den 7 februari till söndag den 8 februari klockan 10.00 går inga pendeltåg mellan Sollentuna och Upplands Väsby. Trafiken på sträckan ersätts med bussar i båda riktningarna. Pendeltågen går däremot som vanligt mellan Märsta och Uppsala samt mellan Sollentuna och Stockholm City.

Under lördagskvällen påverkas även trafiken till Arlanda. Mellan klockan 18.30 på lördag och cirka klockan 03.00 natten mot söndag stannar pendeltågslinje 40 inte vid Arlanda C. Tågen stannar i stället vid Rosersberg och Märsta, vilket innebär förändrade resvägar för resenärer till och från flygplatsen.

För resor till Arlanda under den aktuella tiden hänvisas resenärer bland annat till SL-buss 583 från Märsta. Det går även att resa med Mälartåg mellan Stockholm och Uppsala under delar av helgen.

SL uppmanar resenärer att räkna med längre restider än normalt och att planera sin resa i förväg via SL:s webbplats eller app.