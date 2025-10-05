Passagerare greps på Arlanda efter bråk med polis

En man stökade på ett ankommande plan till Arlanda under söndagskvällen.

Polis kallades till Arlanda flygplats strax före klockan 18 på söndagen sedan en pilot larmat om en stökig passagerare ombord på ett flygplan.

– De hade en passagerare som var svårbedömd. Han hade betett sig så att man ville ha polis vid gaten när flyget landade, säger polisens presstalesperson Ola Österling till Aftonbladet.

När planet landade och polisen mötte upp mannen gjorde han omedelbart motstånd.

– Man fick också kalla in fler patruller, det blev handgemäng med polis, säger Ola Österling till tidningen.

Mannen, som anlände från ett annat EU-land, greps på plats och fördes till arresten. Han är misstänkt för våldsamt motstånd, enligt Aftonbladet.