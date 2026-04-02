Påsklov i Sigtuna kommun – fullt schema med gratis aktiviteter

Under påsklovet arrangerar Sigtuna kommun ett stort antal aktiviteter för barn och unga – många av dem helt gratis.

Programmet sträcker sig över hela lovet och innehåller allt från sport och skapande till film, musik och olika prova-på-aktiviteter.

Flera av aktiviteterna hålls i Valsta och Märsta, där bland annat “Kul på hjul” och olika drop-in-pass i sporthallar återkommer dagligen. Även kvällsaktiviteter som “Brobygget By Night” erbjuder sport och rörelse för ungdomar.

Biblioteken arrangerar quiz, pyssel, filmvisningar och sagostunder, medan kulturskolan håller kurser i piano, sång och filmproduktion. För yngre barn finns aktiviteter som äggjakt och odling, och för äldre ungdomar erbjuds bland annat disco, rollspel och turneringar.

Det finns också särskilda aktiviteter riktade till barn och unga med funktionsnedsättning, som ridning, bowling och bad.

Kommunen tipsar också om sin app där hela lovprogrammet finns samlat och sorterat efter ålder och intressen.