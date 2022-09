Parkeringen i Hamnen öppnar

Parkeringen i Hamplanen öppnar upp igen efter omfattande bygge i hamnen

Sigtunas hamn ska omvandlas och utvecklas. Nu är parkeringen klar och från och med idag fredag kan man parkera på platsen igen. Under 2023 ska arbetet fortsätta med etablering av restaurangbyggnad i hamnen. En officiell invigning sker under hösten. Parkeringssituationen i Sigtunas hamnområde har varit begränsad under ett halvrårstid på grund av arbetet med hamnen.