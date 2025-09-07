Par stormade gate på Arlanda

Ett par som var sena till sitt flyg på Arlanda försökte ta sig in genom en stängd gate – men i stället för att hinna med planet möttes de av polis.

expressen.se rapporterar att resenärerna i sin desperation tryckte på knappar och drog i dörrar för att komma in i gaten. De lyckades ta sig igenom, men utlöstes samtidigt det automatiska brandlarmet. Paret fick till slut inte gå ombord utan greps på plats. De misstänks nu för olaga intrång och falskt larm, skriver expressen.se.