Pantzar spelar landskamper mot Polen och Portugal

Melwin Pantzar, som till vardags representerar Bilbao, är uttagen till herrlandslagets träningsmatcher mot Polen och Portugal. Första matchen spelas redan på lördagen.

Inför avresan hann Melwin besöka Steningehöjdens sporthall där han tränade och träffade lokala ungdomsspelare. Herrlandslaget samlades i Södertälje den 30 juli och reser idag till Polen.

På lördag 9 augusti väntar en träningsmatch bakom stängda dörrar mot EM-värdarna Polen, följt av en officiell träningslandskamp i Katowice på söndag 10 augusti klockan 15.00. Därefter fortsätter laget till Braga i Portugal för möten mot Island den 14 augusti och mot värdnationen Portugal den 16 augusti.

Förberedelserna inför EuroBasket 2025 avslutas sedan på hemmaplan med en match mot Estland på Hovet den 20 augusti. Truppen har drabbats av flera återbud på grund av skador, och vissa spelare, som Bobi Klintman och Olle Lundqvist, har tackat nej. Melwin Pantzar finns dock med bland de spelare som representerar Sverige under turnén i Polen och Portugal mellan 8 och 17 augusti. Melwin står på 32 landskamper och är en av de tongivande spelarna i landslaget.