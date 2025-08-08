Pantzar spelar landskamper mot Polen och Portugal

Melwin Pantzar, som till vardags representerar Bilbao, är uttagen till herrlandslagets träningsmatcher mot Polen och Portugal. Första matchen spelas redan på lördagen.
Inför avresan hann Melwin besöka Steningehöjdens sporthall där han tränade och träffade lokala ungdomsspelare. Herrlandslaget samlades i Södertälje den 30 juli och reser idag till Polen.
På lördag 9 augusti väntar en träningsmatch bakom stängda dörrar mot EM-värdarna Polen, följt av en officiell träningslandskamp i Katowice på söndag 10 augusti klockan 15.00. Därefter fortsätter laget till Braga i Portugal för möten mot Island den 14 augusti och mot värdnationen Portugal den 16 augusti.
Förberedelserna inför EuroBasket 2025 avslutas sedan på hemmaplan med en match mot Estland på Hovet den 20 augusti. Truppen har drabbats av flera återbud på grund av skador, och vissa spelare, som Bobi Klintman och Olle Lundqvist, har tackat nej. Melwin Pantzar finns dock med bland de spelare som representerar Sverige under turnén i Polen och Portugal mellan 8 och 17 augusti. Melwin står på 32 landskamper och är en av de tongivande spelarna i landslaget.
Friidrott Två aktiva från IFK Märsta fick äran att tävla för Sverige när Nordiska Juniorlandskampen avgjordes i Uppsala i helgen. Mästerskapet samlade U20-friidrottare från fem nordiska länder, och både Ludvig Fredman och Taim Jawhar stod för starka insatser i landslagsdressen.
Basket På söndag, den 20 juli, får Steningehöjdens sporthall celebert besök när landslagsspelaren Melwin Pantzar kommer till hallen för ett öppet meet & greet. Evenemanget pågår mellan klockan 12.30 och 14.00 och är öppet för alla som vill komma och träffa basketspelaren.
Fotboll Denna vecka samlas över 30 barn på Prästängarna i Sigtuna för att delta i "Hristocademy" – ett kostnadsfritt sommarläger med fokus på fotboll. Bakom initiativet står Jannis Hristofilopoulos, som även är tränare i Sigtuna IF och Skånela IF pojkar födda 2012.
Handboll Skånelas herrlag deltar även i år i ATG Svenska Cupen. I gruppspelet har laget lottats in i grupp 8 tillsammans med IF Hallby HK, Täby Centrum HK och Alingsås HK. Därmed väntar kvalificerat motstånd från Handbollsligan, både hemma och borta.
Cykel På tisdagseftermiddagen anordnades en prova-på-dag i BMX-cykling i Märsta för barn och ungdomar från tio år och uppåt. Bakom arrangemanget står Märsta BMX Club 83, i samarbete med Fritidsbanken, inom ramen för satsningen Sommar-BMX.