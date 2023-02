Pantzar kapten mot Tyskland

Melwin Pantzar svarade för en stark match i sin första som kapten för landslaget. Han gjorde 11-poäng, tog sju returer och assisterade till sex. Det räckte dock inte då Tyskland vann matchen. Ikväll spelar Sverige igen hemma mot Estland i Baltiska hallen i Malmö. Matchen sänds i SVT Play med starttid 19.05.

Oh captain, my captain! 🫡@MelwinPantzar was named captain for the final @FIBAWC Qualifiers window & put up an all-around performance vs. 🇩🇪, on both sides of the court.

📊 11 PTS | 7 REB | 6 AST | 3 STL | 1 BLK#SwedenBasketball | #DareToBelieve pic.twitter.com/Y3DfOx8Hfr

— Sweden Basketball 🇸🇪🏀 (@swebasketball) February 25, 2023