Pantzar i VM-kvaltruppen

Sigtunafostrade Melwin Pantzar är en av nyckelspelarna i det svenska herrlandslaget i basket, som nu laddar för nästa VM-kval. Pantzar, som till vardags spelar i spanska Bilbao, har hittills gjort 42 landskamper för Sverige.

Förbundskapten Mikko Riipinen har presenterat truppen som ska bygga vidare på sommarens historiska EM-framgång, då Sverige tog sig till åttondelsfinal för första gången någonsin. Laget ligger nu på 40:e plats på FIBA:s världsranking – den högsta placeringen någonsin.

– Vi ska fortsätta bygga vidare på det vi har startat. Det handlar om att behålla vår stomme, men också bredda den med nya spelare, säger Riipinen till förbundets webbplats.

Pantzar är en central del av lagets stomme när Sverige nu tar nästa steg mot framtida mästerskap.