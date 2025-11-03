Melwin PantzarFoto: Pressbild

Pantzar i VM-kvaltruppen

Sigtunafostrade Melwin Pantzar är en av nyckelspelarna i det svenska herrlandslaget i basket, som nu laddar för nästa VM-kval. Pantzar, som till vardags spelar i spanska Bilbao, har hittills gjort 42 landskamper för Sverige.

Förbundskapten Mikko Riipinen har presenterat truppen som ska bygga vidare på sommarens historiska EM-framgång, då Sverige tog sig till åttondelsfinal för första gången någonsin. Laget ligger nu på 40:e plats på FIBA:s världsranking – den högsta placeringen någonsin.
– Vi ska fortsätta bygga vidare på det vi har startat. Det handlar om att behålla vår stomme, men också bredda den med nya spelare, säger Riipinen till förbundets webbplats.

Pantzar är en central del av lagets stomme när Sverige nu tar nästa steg mot framtida mästerskap.

Av Erik Karlsson
EXTRA

Wings får uppskov med betalning till kommunen

Ishockey Wings HC får mer tid på sig att betala sina skulder till Sigtuna kommun. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ge klubben ett års paus i avbetalningsplanen och skjuta upp årets hyresbetalning på 300 000 kronor till december 2025.

Fem medaljer i Malmö

kampsport Kim Taekwondo imponerade på nationell nivå. Under helgens deltävling av Svenska Cupen 2 i Malmö tog klubbens elitlag hem totalt fem medaljer – två guld, ett silver och två brons.

herrallsvenskan

Fjärde raka segern för Skånela

Handboll Skånela tog sin fjärde raka seger i allsvenskan efter att ha besegrat Varberg med 26–20 på lördagen. Märstalaget tog ledningen tidigt och höll den genom hela matchen.

hockeyettan

Wings vann hemma mot Surahammar

Ishockey Wings tog en säker seger mot Surahammar i onsdagens match i Hockeyettan. Slutresultatet skrevs till 4–1 efter en stark laginsats, där hemmalaget dominerade spelet från den andra perioden och framåt.