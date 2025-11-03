Pantzar i VM-kvaltruppen

Sigtunafostrade Melwin Pantzar är en av nyckelspelarna i det svenska herrlandslaget i basket, som nu laddar för nästa VM-kval. Pantzar, som till vardags spelar i spanska Bilbao, har hittills gjort 42 landskamper för Sverige.
Förbundskapten Mikko Riipinen har presenterat truppen som ska bygga vidare på sommarens historiska EM-framgång, då Sverige tog sig till åttondelsfinal för första gången någonsin. Laget ligger nu på 40:e plats på FIBA:s världsranking – den högsta placeringen någonsin. – Vi ska fortsätta bygga vidare på det vi har startat. Det handlar om att behålla vår stomme, men också bredda den med nya spelare, säger Riipinen till förbundets webbplats.
Pantzar är en central del av lagets stomme när Sverige nu tar nästa steg mot framtida mästerskap.
Ridning Caroline Darcourt från Rosersberg är en av nominerade i kategorin Årets prestation på Ryttargalan den 26 november. Galan hålls på Nalen i Stockholm och hyllar ridsportens höjdpunkter och hjältar.
Ishockey Wings HC får mer tid på sig att betala sina skulder till Sigtuna kommun. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ge klubben ett års paus i avbetalningsplanen och skjuta upp årets hyresbetalning på 300 000 kronor till december 2025.
Ishockey Wings tog en säker seger mot Surahammar i onsdagens match i Hockeyettan. Slutresultatet skrevs till 4–1 efter en stark laginsats, där hemmalaget dominerade spelet från den andra perioden och framåt.