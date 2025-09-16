Tom Forsman (S) kandidat Sigtuna församling Erna Wallström (S) kandidat Märsta pastorat Foto: Socialdemokraterna

På söndag kan du och fem miljoner andra gå och rösta i kyrkovalet

Det spelar roll för hela samhället vad kyrkan säger och gör. Svenska kyrkan har över 20 000 anställda – det spelar roll vem som ansvarar för arbetsgivarfrågorna.Svenska kyrkan förvaltar stora mängder fastigheter och skog – det spelar roll vilken syn på miljön som beslutsfattarna har.

Vi lever i en tid där mörka krafter hotar att slita isär vår gemenskap. Ojämlikhet, orättvisor och oro inför framtiden får många att känna sig maktlösa och uppgivna. Det gäller inte minst när vi har krig i vårt närområde och auktoritära krafter hotar demokratin. Men i detta mörker finns också hopp – hopp om en ljusare framtid byggd på medmänsklighet och gemensamt ansvarstagande.

Svenska kyrkan är en kraft för dessa värden och så vill vi att det ska förbli. Dess värderingar om att sätta människan i centrum, om att stå upp för jämlikhet och om att skapa ett samhälle där alla – oavsett bakgrund – känner trygghet och delaktighet är gemensamma med de socialdemokratiska värderingarna.

Runt om i vårt land står bokstavligen kyrkan kvar när affären, banken och bensinmacken och andra samhällsaktörer har dragit sig tillbaka. Den står stadigt när det blåser såväl i omvärlden som i människors vardag – oavsett om man vill kalla sig troende eller ej. I kyrkovalet på söndag den 21 september har fem miljoner medlemmar från 16 år och uppåt chansen att påverka vilka som ska finnas i Svenska kyrkans beslutande organ de kommande fyra åren.

Om du har rösträtt, använd den! Vi socialdemokrater vill nationellt:
● Att kyrkan förblir en tydlig motkraft till auktoritära krafter och att kyrkans roll i civilförsvaret stärks
● Svenska kyrkans skogsförvaltning ska vara ska ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar
● Att Svenska kyrkan ska vara en bra arbetsplats där kollektivavtal gäller, även vid upphandling.

I Märsta pastorat och Sigtuna församling vill vi att:
● Verksamheten breddas, för att bryta ensamhet och utanförskap
● Kyrkan ska vara en jämställd och rättvis arbetsplats
● Alla ska känna sig välkomna in i kyrkans gemenskap i våra lokaler, gamla som unga.
● Barn- och ungdomsverksamheten ska prioriteras och vara kostnadsfri för deltagarna
● Demokratin stärks genom att ge församlingsmedlemmarna möjlighet att komma med medlemsförslag

En kyrka som står upp för jämlikhet och solidaritet – det är vårt löfte till dig inför höstens kyrkoval!

Tom Forsman (S) kandidat Sigtuna församling
Erna Wallström (S) kandidat Märsta pastorat

Av redaktion@marsta.nu

Glöm inte bort tillväxten i valprogrammet

Insändare Med ett år kvar till valet arbetar Sigtunas lokala partiavdelningar intensivt med sina valprogram. Fokus ligger ofta på väljarnära frågor som skola, vård, omsorg, badhus eller cykelvägar. Ambitionen är att erbjuda ett smörgåsbord av löften som väljarna tycker verkar tilltalande. Men utan en förståelse för tillväxt riskerar dessa löften att bli tomma ord.

Ditt engagemang behövs i lokalpolitiken

Insändare Avfallsdumpning i naturen, höga hyror, kriminalitet, brister i skolan… Vad upprör och engagerar just dig? Att lyfta sina åsikter vid fikabordet eller på sociala medier ligger nära till hands, men ditt engagemang behövs också i vår lokala demokrati!

Dålig politik ger för få sommarjobb

Insändare I sommar har endast 121 ungdomar i gymnasieåldern fått sommarjobb via kommunen. Totalt finns det ca 2700 ungdomar i åldern 16-19 år och en stor andel av dem har gått arbetslösa hela sommaren. Det är sorgligt.

Skolan är viktigast för Liberalerna

Insändare Nu fylls våra skolor återigen med förväntansfulla barn. Här ska nya drömmar födas, klassresor startas och vår gemensamma framtid formas. För Liberalerna är det självklart att allt börjar med en riktigt bra skola – och arbetet sker både nationellt och lokalt här i Sigtuna kommun.

Sverigekortet gör resande tillgängligt för fler

Insändare Sommarsverige bjuder på något för alla. Från Ystad till Haparanda, från Stockholm till Göteborg kryllar det av smultronställen med natur, kultur och allt däremellan. Många svenskar vill se sig om i vårt vackra land - men höga priser på bussar och tåg gör möjligheterna begränsade för många.

Ingen ska lämnas ensam i hederns skugga

Insändare Sommarlovet ska vara en tid av frihet, inte en period av oro och rädsla. Ändå förs varje år barn och unga från Sverige för att könsstympas eller giftas bort mot sin vilja. Vissa återvänder aldrig till skolstarten.

Den moderatledda kommunledningen blundar för ungdomarnas verklighet!

Insändare Den moderatledda kommunledningen blundar för ungdomarnas verklighet! Unga i Sigtuna kommun har idag svårt att få jobb. Men istället för att agera väljer den moderatledda kommunledningen att blunda för verkligheten genom att prioritera skattesänkningar före våra ungdomars framtid. Vi vill istället införa en sommarjobbsgaranti för samtliga ungdomar i årskurs nio och på gymnasiet.

Arlandautredaren – Norman – har både rätt och fel!

Insändare Helt rätt har han när det gäller att förhandla bort stationsavgiften på 149:- till A-train som omöjliggör resande för de flera tusental som arbetar dagligen på själva flygplatsen, andra flygrelaterade jobb eller andra verksamheter inom det vidare Arlandaområdet.

repliken: Inga äldre flyttas – om de inte själva väljer det

Insändare Thomas Brandell (S) och David Lundqvist (S) frågar om ännu fler äldre ska flyttas från Sigtuna till andra kommuner. Låt oss vara tydliga. Vi flyttar inga äldre till andra kommuner och vi tvingar inte någon att mot sin vilja flytta från Sigtuna. Att påstå något sådant är insinuant. Brandell (S) och Lundqvist (S), båda ledamöter i vård- och omsorgsnämnden, borde veta bättre.

Barnens trygghet till lägstbjudande

Insändare Arbetarklassen får samhället att fungera. Vi kör bussarna, vårdar de sjuka, bygger vägar och så mycket, mycket mer. Ändå lyssnar ingen när de viktiga besluten ska tas. Det finns ingen fungerande dialog med facken i dag och därför måste politikerna börja stå till svars för sina beslut.

Klimatfrågan kräver samarbete – inte isolering

Insändare Den M-SD-KD-SFS styrda majoriteten i Sigtuna kommun har beslutat att kommunen ska lämna Sveriges Ekokommuner – världens äldsta kommunnätverk för hållbar utveckling som i tre decennier samlat över 80 kommuner för gemensamt lärande, erfarenhetsutbyte och utveckling. Ett nätverk som möjliggör konkret samverkan för att möta en av vår tids största utmaningar.

Europadagen är en påminnelse om att frihet inte är gratis

Insändare Den 9 maj firas Europadagen – ett tillfälle att uppmärksamma den fred, frihet och demokrati som Europasamarbetet byggts på sedan andra världskriget. För oss liberaler är EU långt mer än byråkrati i Bryssel – det är en livlina för Europasamarbete, solidaritet och säkerhet.

Starkt stöd kräver rätt modell

Insändare Det finns mycket att undra om hur den nya fördelningsmodellen för förskolor och grundskolor påverkar respektive enheters möjlighet att nå sina mål. Majoritetens löfte om att den ska utvärderas och vid behov justeras välkomnas, det kommer vi bevaka noga. Den överskuggande orsaken till förändringen var att stärka grundfinansieringen, något man kan göra även utan att minska på den socio-ekonomiska ersättningen.

Den nya modellen stärker stödet

Insändare Vi håller med Socialdemokraterna (S) om att det krävs krafttag i politiken för att klara skolans kompensatoriska uppdrag. Och det är precis det vi tar när vi ifrågasätter gamla modeller och tar in expertis för att forma en ny och mer träffsäker resursfördelningsmodell.