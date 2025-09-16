På söndag kan du och fem miljoner andra gå och rösta i kyrkovalet

Det spelar roll för hela samhället vad kyrkan säger och gör. Svenska kyrkan har över 20 000 anställda – det spelar roll vem som ansvarar för arbetsgivarfrågorna.Svenska kyrkan förvaltar stora mängder fastigheter och skog – det spelar roll vilken syn på miljön som beslutsfattarna har.

Vi lever i en tid där mörka krafter hotar att slita isär vår gemenskap. Ojämlikhet, orättvisor och oro inför framtiden får många att känna sig maktlösa och uppgivna. Det gäller inte minst när vi har krig i vårt närområde och auktoritära krafter hotar demokratin. Men i detta mörker finns också hopp – hopp om en ljusare framtid byggd på medmänsklighet och gemensamt ansvarstagande.

Svenska kyrkan är en kraft för dessa värden och så vill vi att det ska förbli. Dess värderingar om att sätta människan i centrum, om att stå upp för jämlikhet och om att skapa ett samhälle där alla – oavsett bakgrund – känner trygghet och delaktighet är gemensamma med de socialdemokratiska värderingarna.

Runt om i vårt land står bokstavligen kyrkan kvar när affären, banken och bensinmacken och andra samhällsaktörer har dragit sig tillbaka. Den står stadigt när det blåser såväl i omvärlden som i människors vardag – oavsett om man vill kalla sig troende eller ej. I kyrkovalet på söndag den 21 september har fem miljoner medlemmar från 16 år och uppåt chansen att påverka vilka som ska finnas i Svenska kyrkans beslutande organ de kommande fyra åren.

Om du har rösträtt, använd den! Vi socialdemokrater vill nationellt:

● Att kyrkan förblir en tydlig motkraft till auktoritära krafter och att kyrkans roll i civilförsvaret stärks

● Svenska kyrkans skogsförvaltning ska vara ska ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar

● Att Svenska kyrkan ska vara en bra arbetsplats där kollektivavtal gäller, även vid upphandling.

I Märsta pastorat och Sigtuna församling vill vi att:

● Verksamheten breddas, för att bryta ensamhet och utanförskap

● Kyrkan ska vara en jämställd och rättvis arbetsplats

● Alla ska känna sig välkomna in i kyrkans gemenskap i våra lokaler, gamla som unga.

● Barn- och ungdomsverksamheten ska prioriteras och vara kostnadsfri för deltagarna

● Demokratin stärks genom att ge församlingsmedlemmarna möjlighet att komma med medlemsförslag

En kyrka som står upp för jämlikhet och solidaritet – det är vårt löfte till dig inför höstens kyrkoval!

Tom Forsman (S) kandidat Sigtuna församling

Erna Wallström (S) kandidat Märsta pastorat