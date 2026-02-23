Över 60 viltolyckor denna vinter i kommunen

Under vintern har 62 viltolyckor rapporterats i Sigtuna kommun, vilket ligger nära genomsnittet för de senaste tio åren som är 60 olyckor för samma period.

Flest olyckor under en enskild vecka inträffade under vecka 7, med tolv rapporterade incidenter enligt Newsworthy. Vinterns olyckor består främst av rådjursolyckor, vilket stämmer överens med mönstret för säsongen. Av olyckorna under vecka 7 inträffade tre längs eller nära E4, medan de flesta viltolyckor normalt sker längs väg 263. Statistik visar att det ofta är de något mindre vägarna, med cirka 5 000 fordon per dygn, som är mest olycksdrabbade. Större vägar uppfattas som hinder av djuren och är ofta bättre skyddade.