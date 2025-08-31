Över 3000 störs på natten av buller

Allt fler uppger att de får sin nattsömn störd av trafikbuller. I Sigtuna kommun handlar det om cirka 3 200 personer, motsvarande sex procent av invånarna. Det visar Miljöhälsorapporten, en undersökning från Folkhälsomyndigheten.

Siffrorna gäller perioden 2021–2024 och publicerades i våras. Andelen som störs av buller nattetid i Sigtuna ligger i nivå med riksgenomsnittet, men är något högre än för fyra år sedan, rapporterar Newsworthy.

Länsjämförelse: stora skillnader

I Stockholms län ligger genomsnittet också på sex procent. I grannkommunen Upplands Väsby uppger tio procent av invånarna att de störs av trafikbuller på natten – den högsta siffran i länet. I Upplands-Bro är motsvarande andel en procent.

Hälsorisker kopplade till buller

Forskning visar att buller inte bara gör det svårare att somna, utan också kan påverka sömnens kvalitet. Långvariga störningar har kopplats till bland annat hjärt-kärlsjukdomar och diabetes. Enligt Folkhälsomyndigheten blir samhällsplaneringen viktig för att minska problemen. Åtgärder som tystare vägbeläggning och lägre hastigheter kan ge effekt, men kostnaden gör att de inte alltid genomförs.