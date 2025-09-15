Över 3000 besökte Höstmarknad och Trygghetsdag i Valsya
Höstmarknaden och Trygghetsdagen i Vattentornsparken i Valsta lockade i lördags över 3 000 besökare. Parken fylldes av marknadsbord, musik och mötesplatser för samtal, vilket gav en tydlig prägel av gemenskap.
Evenemanget arrangerades med rekordmånga försäljare på plats, och flytten tillbaka till Vattentornsparken beskrivs som lyckad. Både besökare, politiker och representanter från räddningstjänsten har gett positiv återkoppling kring dagen och platsen. – Det värmer att se hur människor från hela kommunen samlades i parken med glädje, trygghet och stolthet. Höstmarknaden är mer än ett evenemang – det är ett bevis på kraften i samarbete och gemenskap, säger Jonathan Kumi, projektledare.
Enligt Vi är Valsta är syftet med marknaden att skapa en trygg och inkluderande mötesplats för hela kommunen.
Kulturnyheter Valsta kyrka, den yngsta av Märsta pastorats kyrkor, firar i år sitt 50-årsjubileum. Kyrkan byggdes 1975, mitt under en tid av nybyggaranda i stadsdelen Valsta. Med sin placering vid Valsta torg har den sedan starten haft en central roll i området.
Kulturnyheter Den 1 september tas det första spadtaget för kultur- och aktivitetscentret vid Valsta torg. Bygget markerar starten på en ny mötesplats som efter en längre tids planering nu går in i byggfasen.
Nöjesnyheter SVT Göteborgs program Arvinge okänd gjorde under måndagen inspelningar i Märsta. Programledaren Kattis Ahlström besökte juristen Christer Bjurestedt Linde på Murkelvägen, där delar av ett kommande avsnitt spelades in.
Nöjesnyheter Märstarapparen 25 är aktuell med nya singeln Bad Man, som släpptes den 8 augusti via EMI Sweden/Universal Music. Låten bjuder på tydliga afrobeatsinfluenser och följer upp sommarens tidigare släpp Wahala.
Kulturnyheter Författarduon bakom den uppskattade Enshammarserien är tillbaka med en ny bok. Märstabon Emilie Wiklund är ena halvan av teamet som nu släpper Att fånga en tango – en vass och varm feelgoodroman om sorg, humor och modet att börja om.
Kulturnyheter Sara Sandberg som tidigare studerat på SSHL ställer ut på Plåt Pelles i höst: - Utställningen består ett flertal verk där fotografi kombineras med digitalt måleri och där djuren står i fokus för bildberättelsen. Med min fotokonst skapar jag bildvärldar fyllda av mystik, stillhet och nyfikenhet, berättar Sara.