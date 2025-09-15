Över 3000 besökte Höstmarknad och Trygghetsdag i Valsya

Höstmarknaden och Trygghetsdagen i Vattentornsparken i Valsta lockade i lördags över 3 000 besökare. Parken fylldes av marknadsbord, musik och mötesplatser för samtal, vilket gav en tydlig prägel av gemenskap.

Evenemanget arrangerades med rekordmånga försäljare på plats, och flytten tillbaka till Vattentornsparken beskrivs som lyckad. Både besökare, politiker och representanter från räddningstjänsten har gett positiv återkoppling kring dagen och platsen.

– Det värmer att se hur människor från hela kommunen samlades i parken med glädje, trygghet och stolthet. Höstmarknaden är mer än ett evenemang – det är ett bevis på kraften i samarbete och gemenskap, säger Jonathan Kumi, projektledare.

Enligt Vi är Valsta är syftet med marknaden att skapa en trygg och inkluderande mötesplats för hela kommunen.