Över 200 brott på en vecka – här är de vanligaste

Stöld och inbrott var de vanligaste brotten i kommunen under vecka 41.

Polisen registrerade 226 misstänkta brott i Sigtuna kommun under vecka 41, rapporterar Newsworthy. Av dessa gäller 85 händelser som ska ha inträffat under veckan, medan övriga avser tidigare tidpunkter.

Vanligast var anmälningar om inbrottsstöld (15 fall) och stöld utan inbrott (13). Därefter följde narkotikabrott och cykelstölder med sju anmälningar vardera, samt ofredande och bedrägeri genom social manipulation med sex anmälningar vardera.

Totalt registrerades även 38 övriga ärenden, däribland förlustanmälningar. Vissa brottstyper, exempelvis allvarliga våldsbrott och sexualbrott, omfattas av sekretess och ingår inte i den offentliga statistiken.