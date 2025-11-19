Över 20 föreningar med i Fritidskortet

Folkhälsomyndighetens siffror visar att 23 föreningar i kommunen är anslutna till Fritidskortet, även Kulturskolan är med.

Barn och unga mellan 8 och 16 år kan få 500 kronor per år för fritidsaktiviteter genom det nya Fritidskortet. Familjer som hade bostadsbidrag förra året kan få 2 000 kronor per barn, enligt Folkhälsomyndigheten. I Sigtuna kommun har hittills 23 föreningar anslutit sig, tillsammans med kommunens kulturskola. Av dessa är 21 idrottsföreningar.

Nationellt har omkring 40 procent av de föreningar och kulturskolor som kan delta gått med två månader efter starten i september. I Stockholms län är 48 procent av idrottsföreningarna anslutna, liksom 25 av länets 26 kulturskolor. Det är även möjligt att använda Fritidskortet för aktiviteter i andra kommuner.