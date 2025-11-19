Över 20 föreningar med i Fritidskortet

Folkhälsomyndighetens siffror visar att 23 föreningar i kommunen är anslutna till Fritidskortet, även Kulturskolan är med.

Barn och unga mellan 8 och 16 år kan få 500 kronor per år för fritidsaktiviteter genom det nya Fritidskortet. Familjer som hade bostadsbidrag förra året kan få 2 000 kronor per barn, enligt Folkhälsomyndigheten. I Sigtuna kommun har hittills 23 föreningar anslutit sig, tillsammans med kommunens kulturskola. Av dessa är 21 idrottsföreningar.

Nationellt har omkring 40 procent av de föreningar och kulturskolor som kan delta gått med två månader efter starten i september. I Stockholms län är 48 procent av idrottsföreningarna anslutna, liksom 25 av länets 26 kulturskolor. Det är även möjligt att använda Fritidskortet för aktiviteter i andra kommuner.

Av Erik Karlsson

Hampus Busk prisas – började sin bana på Sigtuna museum

Kulturnyheter Kulturhistorikern Hampus Busk tilldelas årets Clarence Morberg-pris för sitt arbete med att tillgängliggöra stadens historia och kulturarv för en bred publik. Priset delas ut för att uppmärksamma hans drivkraft att förankra samhällsbyggande i platsens historiska sammanhang.

Sigtuna 44:a i landet som konstkommun

Kulturnyheter Sigtuna kommun hamnar på plats 44 när årets ranking av landets konstkommuner presenteras. Rankingen görs av KRO/KIF och bygger på hur kommunerna arbetar med konst, kultur och stöd till konstnärer.

Valsta kyrka fyller 50 år

Kulturnyheter Valsta kyrka, den yngsta av Märsta pastorats kyrkor, firar i år sitt 50-årsjubileum. Kyrkan byggdes 1975, mitt under en tid av nybyggaranda i stadsdelen Valsta. Med sin placering vid Valsta torg har den sedan starten haft en central roll i området.