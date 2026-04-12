Sigtuna kommuns frukostklubb hade premiär.Foto: Sigtuna kommun/linkedin

Över 100 deltagare när Frukostklubben hade premiär

För några veckor sedan hölls årets första Frukostklubb i Rosersberg, där över 100 personer deltog. Näringslivsrepresentanter, tjänstepersoner och politiker samlades på Rosersbergs Slottshotell.

Temat för träffen var samhällsbyggnad, etableringar och samverkan med fokus på utvecklingen i Rosersberg. Under morgonen presenterades flera pågående och planerade projekt i området.

Bland annat diskuterades detaljplanen för ett planerat vattenland intill E4:an, där ett första spadtag väntas inom kort, samt arbetet med att öppna Slottsvägen och satsningar på kollektivtrafik och bättre kopplingar mot Arlanda.

Även trafikfrågor och skyltning längs E4:an lyftes under mötet. Deltagarna fick dessutom träffa Rosersbergs Slottshotells nya direktör samt höra om återstarten av Slottsbryggeriet.

Sigtuna kommuns nya säkerhetsstrateg presenterades också under träffen, med uppdrag kopplat till bland annat näringslivsfrågor.

Av Erik Karlsson

