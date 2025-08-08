Ovanligt många förseningarna till kommunens stationer

Tågtrafiken i Sigtuna kommun hade ovanligt många förseningar i juli. Av cirka 8 300 tåg som passerade Arlanda C, Märsta eller Rosersberg kom 998 mer än fem minuter sent, vilket motsvarar 12 procent.

Förseningarna är högre än både den nationella målsättningen på högst fem procent och juni månads nivå på nio procent. Även jämfört med juli i fjol, då andelen sena tåg var elva procent, syns en försämring, enligt siffror som Newsworthy sammanställt

Sex av tio tåg i kommunen var pendeltåg och av dem var tre procent mer än fem minuter sena. Värst var situationen lördagen den 5 juli då en fjärdedel av alla tåg var försenade. Den största enskilda förseningen stod SJ:s nattåg 93 mellan Narvik och Stockholm C för, som anlände till kommunen 5 timmar och 19 minuter sent den 25 juli.

Enligt senaste stationsmeddelandet berodde förseningen på oväder. Bland de tåg som drabbades mest under månaden fanns SJ InterCity mellan Stockholm C och Ljusdal, där 48 procent var mer än fem minuter sena. Statistik visar generellt att längre sträckor ger fler och större förseningar, med internationella nattåg som de mest drabbade. Pendeltågstrafiken runt Stockholm utgör ett undantag genom att ha relativt många förseningar trots korta avstånd.