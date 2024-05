Sigtunas befolkning minskade

Sigtuna kommun upplevde en befolkningsminskning med 31 personer under första kvartalet 2024, vilket är den största minskningen under ett kvartal på hela 2000-talet. Trots att fler barn föddes än personer dog, var det fler som flyttade från kommunen än till den, vilket resulterade i en minskning av invånarantalet.

Vid slutet av kvartalet hade Sigtuna 52 498 invånare enligt siffror som Newsworthy sammanställt. Jämfört med samma tid förra året har befolkningen dock ökat med 301 personer. Denna kvartalsvisa minskning är den tredje största som noterats i kommunen sedan 2000. Sigtuna har generellt sett haft en positiv befolkningsutveckling sedan millennieskiftet, men årets första kvartal bröt denna trend.

Under de första tre månaderna av 2024 flyttade 1 117 personer till Sigtuna, medan 1 184 lämnade kommunen, vilket resulterade i ett negativt flyttnetto på 67 personer. Detta är det näst största negativa flyttnettot under ett kvartal på 2000-talet för kommunen. Majoriteten av de inflyttade, 641 personer, kom från andra delar av Stockholms län, 268 kom från andra län i Sverige och 208 invandrade från utlandet.

Av de 1 184 som flyttade ut, flyttade 707 till andra delar av Stockholms län, 282 till andra län i Sverige och 195 till utlandet. Historiskt sett har de flesta som flyttar till Sigtuna kommit från andra kommuner inom Stockholms län, och de som flyttar från Sigtuna har oftast stannat inom länet.

Under det första kvartalet 2024 föddes 117 barn i Sigtuna. För att sätta detta i perspektiv, under det tredje kvartalet 2016 föddes flest barn i kommunen under 2000-talet, med 187 nyfödda. Som jämförelse föddes endast 91 barn under tredje kvartalet 2001, vilket är den lägsta siffran för ett kvartal under samma period.

Trots den senaste kvartalets nedgång har Sigtuna ökat med 301 invånare de senaste tre åren och med 9 000 invånare de senaste tio åren