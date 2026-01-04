Ovädret Anna är över

SMHI har plockat bort vädervarningen för kommunen och östra Svealand. Ovädret Anna påverkar inte längre kommunen eller resterande del av Uppland.

SMHI har nu tagit bort vädervarningen som utfärdades med anledning av stormen Anna. Det råder därmed ingen vädervarning längre för östra Svealand eller Sigtuna kommun. Väderläget har stabiliserats och stormen bedöms inte längre påverka området på ett sådant sätt att någon varning behövs. Ingen mer varning finns i nuläget de kommande dagarna.