Ovädret Anna är över

SMHI har plockat bort vädervarningen för kommunen och östra Svealand. Ovädret Anna påverkar inte längre kommunen eller resterande del av Uppland.
SMHI har nu tagit bort vädervarningen som utfärdades med anledning av stormen Anna. Det råder därmed ingen vädervarning längre för östra Svealand eller Sigtuna kommun. Väderläget har stabiliserats och stormen bedöms inte längre påverka området på ett sådant sätt att någon varning behövs. Ingen mer varning finns i nuläget de kommande dagarna.
Nyheter Kraftigt vinterväder skapar omfattande problem på Arlanda, där både flygtrafik och bagagehantering påverkas. Resenärer har fått vänta i timmar och stora mängder bagage har samlats i terminalerna.
Notiser Trafikverket går nu ut och varnar för att trafiken kan bli riktigt besvärlig i Sigtuna kommun under torsdagen och fredagen. Prognosen visar på mycket snö i kombination med kraftig vind, och myndigheten uppmanar bilister att stanna hemma om resan inte är nödvändig.