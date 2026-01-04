Foto: Insändarbild

Ovädret Anna är över

SMHI har plockat bort vädervarningen för kommunen och östra Svealand. Ovädret Anna påverkar inte längre kommunen eller resterande del av Uppland.

SMHI har nu tagit bort vädervarningen som utfärdades med anledning av stormen Anna. Det råder därmed ingen vädervarning längre för östra Svealand eller Sigtuna kommun. Väderläget har stabiliserats och stormen bedöms inte längre påverka området på ett sådant sätt att någon varning behövs. Ingen mer varning finns i nuläget de kommande dagarna.

Av Erik Karlsson
Stormen Anna

Stor påverkan på flyget

Nyheter Flygtrafiken vid Arlanda påverkas av stormen Anna, som för med sig kraftigt vinterväder och omfattas av en orange varning i delar av Sigtuna kommun.

vädervarning

Trafikverket varnar: Ge dig inte ut i trafiken på Nyårsdagen

Notiser Trafikverket går nu ut och varnar för att trafiken kan bli riktigt besvärlig i Sigtuna kommun under torsdagen och fredagen. Prognosen visar på mycket snö i kombination med kraftig vind, och myndigheten uppmanar bilister att stanna hemma om resan inte är nödvändig.

Markbrand vid E4 i Rosersberg

Blåljus En markbrand bröt under tisdagsmorgonen ut i närheten av E4 mellan Märsta och Rosersberg. Räddningstjänsten var snabbt på plats och branden kunde släckas inom kort.