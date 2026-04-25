Jesper Östlund lämnar Hallby för att ta sig an damlandslaget .Foto: Svenska Handbollförbundet

Östlund blir assisterande förbundskapten i damlandslaget

Jesper Östlund från Märsta är klar som ny assisterande förbundskapten för Sveriges damlandslag i handboll. Uppdraget sträcker sig fram till och med 2028.

Han ersätter Johanna Wiberg, som lämnar rollen efter sex år för att i stället ta över som förbundskapten för ligalandslaget och arbeta vidare med Sveriges Olympiska kommittés satsning mot OS 2028 och 2032.

Östlund har en lång bakgrund inom svensk handboll, både på klubb- och landslagssidan. Han har tidigare varit förbundskapten för flera ungdomslandslag och för ligalandslaget, och har även lett IK Sävehof till SM-guld. Senast kommer han från IF Hallbys herrlag.
– Det känns otroligt spännande och en stolthet att få representera Sverige och driva landslaget framåt, säger Jesper Östlund.

Han beskriver uppdraget som ett steg in i en period där laget genomgår en generationsväxling.
– Vi går in i en spännande fas med ombyggnation som både är utmanande och utvecklande, säger han.

Förbundskapten Tomas Axnér lyfter Östlunds erfarenhet från både dam- och herrhandbollen och att han redan har god kännedom om flera spelare i truppen.

Östlunds första uppdrag i sin nya roll blir landskampen mot Frankrike den 28 september.

Av Daniel Iskandar070-566 62 91

