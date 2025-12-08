Oscar Evans tog guld vid Baltic Sea Championship

Märstabon Oscar Evans vann U17 60 kiloklassen vid Baltic Sea Championship som avgjordes i Finland.
Oscar Evans från Märsta vann guld i pojkar U17, 60-kilosklassen, vid helgens Baltic Sea Championship i Orimattila, Finland. Evans, som representerar Knivsta Judo, tog titeln efter finalseger mot en israelisk motståndare. Tävlingen avgjordes den 6–7 december.
kampsport Fyra judoutövare från Sigtuna kommun tog medaljer vid årets Riksmästerskap. Ariel Drottgren, Chinzorig Odkhuu och Lina Ejestrand deltog i mixlaget, som gjorde en stark insats och tog silver, efter att ha följt upp förra årets guld.
kampsport Kim Taekwondo tog flera medaljer när Svenska Cupen 3 för eliten och Champion President för nybörjare avgjordes i Jönköping i helgen. Totalt blev det två guld, ett silver och två brons för elitlaget samt ytterligare tre medaljer i nybörjarklassen.
Fotboll I en skrivelse som Kommunstyrelseförvaltningen tagit fram föreslås att den påbörjade förstudien för en tälthall för fotboll i Midgårdsdalen avbryts. Beslutet grundar sig på flera praktiska och ekonomiska hinder som tidigt framkommit i processen.
Basket Sigtunafostrade Melwin Pantzar är en av nyckelspelarna i det svenska herrlandslaget i basket, som nu laddar för nästa VM-kval. Pantzar, som till vardags spelar i spanska Bilbao, har hittills gjort 42 landskamper för Sverige.