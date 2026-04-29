Oroligheter i Mellanöstern kan påverka flyget på Arlanda

Läget i Mellanöstern kan få följder för trafiken vid Arlanda flygplats. Enligt uppgifter som TV4 rapporterar varnar Swedavia för att konflikten påverkar flyget.

Det handlar bland annat om ändrade flygrutter och högre bränslepriser, vilket kan slå mot både restider och kostnader. Swedavia uppger att man följer utvecklingen löpande. Samtidigt visar delårsrapporten att flygandet fortsätter att öka. Under årets första kvartal steg antalet resenärer med sju procent jämfört med samma period i fjol. Även omsättningen ökade till 1,7 miljarder kronor, medan resultatet fortfarande är negativt, även om förlusten minskat jämfört med året innan.