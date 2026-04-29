Oroligheter i Mellanöstern kan påverka flyget på Arlanda
Läget i Mellanöstern kan få följder för trafiken vid Arlanda flygplats. Enligt uppgifter som TV4 rapporterar varnar Swedavia för att konflikten påverkar flyget.
Det handlar bland annat om ändrade flygrutter och högre bränslepriser, vilket kan slå mot både restider och kostnader. Swedavia uppger att man följer utvecklingen löpande. Samtidigt visar delårsrapporten att flygandet fortsätter att öka. Under årets första kvartal steg antalet resenärer med sju procent jämfört med samma period i fjol. Även omsättningen ökade till 1,7 miljarder kronor, medan resultatet fortfarande är negativt, även om förlusten minskat jämfört med året innan.
Notiser Odensala kan påverkas av planerna på en ny kraftledningsgata mellan Oxundasjön och Överby. Upplands Väsby kommun har lämnat skarp kritik mot förslaget och vill i praktiken stoppa eller ändra dragningen.
Politik Inför höstens kommunval i Sigtuna har Newsworthy gått igenom hur stödet för partierna varierar mellan olika delar av kommunen. Bilden är tydlig: vissa områden är starka fästen för respektive parti, medan andra i princip är svaga zoner.
Notiser Under 2025 rapporterades sju fall av den fästingburna sjukdomen i Sigtuna kommun, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten som Newsworthy sammanställt. Det är fem fler än året innan och den högsta siffran som noterats i kommunen.