Orimligt många fel av Glans

Miljöpartiets Erik Glans skriver om SigtunaHem och bygger hela sin artikel på ett antal fel.

Glans anser att det är orimligt att kräva hyreshöjningar på sex procent. Han grundar detta påstående på att räntorna har gått ner. Tyvärr har Glans glömt att räntorna för några år sedan var extremt låga. En betydande del av SigtunaHems nuvarande lån tecknades när räntan var omkring en procent och självklart band man då lånen på fem år. När man nu lägger om lån efter lån så måste det göras till en väsentligt högre räntenivå. SigtunaHems räntekostnader stiger just nu och kommer att stiga i ett par år till allteftersom lånen läggs om. Kravet på hyreshöjningar baseras på den modell för beräkning av kostnadsutvecklingen som parterna på bostadsmarknaden har kommit överens om. Det finns mycket goda faktiska grunder till de krav som ställts.

Glans skriver också att SigtunaHem skall förse marknaden med prisvärda hyresrätter. Det är just precis det som SigtunaHem har gjort och fortsatt gör. Vi har cirka 5 000 hyresrätter och är därmed en dominerande aktör på kommunens hyresmarknad. Bostäder som byggs idag blir självklart dyrare än de bostäder som byggdes för till exempel 50 år sedan. Det är hyresregleringen i sig som skapar en marknad där en nybyggd lägenhet kostar väsentligt mer än en äldre lägenhet. Men det finns lägenheter i alla prisklasser beroende på ålder, standard och läge.

Glans vill att SigtunaHem skall avsätta en del lägenheter till

våldsutsatta. Faktum är att SigtunaHem enligt ägardirektiven skall erbjuda upp till fyra procent av sina lägenheter till av kommunen anvisade sociala behov. Kommunen utnyttjar ett antal lägenheter men har hittills inte slagit i taket på dessa fyra procent.

Glans kommenterar aktieutdelningen på sju miljoner kronor och vill ändra avkastningskravet. Han skriver att ”Avkastningen ska som högst motsvara kommunens kostnad för det kapital som är bundet…”. Sanningen är att bolagets egna kapital är 1,1 miljard och att utdelningen motsvarar en förräntning på 0,6 procent av det kapital som utgör skattebetalarnas synliga kapitaltillgång. Ett synnerligen modest krav på utdelning under de år som SigtunaHem förmår att redovisa positiva resultat.

Näta gång Glans skriver om SigtunaHem borde han kanske prata med

Miljöpartiets representant i styrelsen som borde vara väsentligt bättre påläst om bolagets verksamhet och ekonomi.

Erik Langby (M), ordförande SigtunaHem

Kjell Holmgren (M), vice ordförande SigtunaHem