Orimligt många fel av Glans

Miljöpartiets Erik Glans skriver om SigtunaHem och bygger hela sin artikel på ett antal fel.

Glans anser att det är orimligt att kräva hyreshöjningar på sex procent. Han grundar detta påstående på att räntorna har gått ner. Tyvärr har Glans glömt att räntorna för några år sedan var extremt låga. En betydande del av SigtunaHems nuvarande lån tecknades när räntan var omkring en procent och självklart band man då lånen på fem år. När man nu lägger om lån efter lån så måste det göras till en väsentligt högre räntenivå. SigtunaHems räntekostnader stiger just nu och kommer att stiga i ett par år till allteftersom lånen läggs om. Kravet på hyreshöjningar baseras på den modell för beräkning av kostnadsutvecklingen som parterna på bostadsmarknaden har kommit överens om. Det finns mycket goda faktiska grunder till de krav som ställts.

Glans skriver också att SigtunaHem skall förse marknaden med prisvärda hyresrätter. Det är just precis det som SigtunaHem har gjort och fortsatt gör. Vi har cirka 5 000 hyresrätter och är därmed en dominerande aktör på kommunens hyresmarknad. Bostäder som byggs idag blir självklart dyrare än de bostäder som byggdes för till exempel 50 år sedan. Det är hyresregleringen i sig som skapar en marknad där en nybyggd lägenhet kostar väsentligt mer än en äldre lägenhet. Men det finns lägenheter i alla prisklasser beroende på ålder, standard och läge.

Glans vill att SigtunaHem skall avsätta en del lägenheter till
våldsutsatta. Faktum är att SigtunaHem enligt ägardirektiven skall erbjuda upp till fyra procent av sina lägenheter till av kommunen anvisade sociala behov. Kommunen utnyttjar ett antal lägenheter men har hittills inte slagit i taket på dessa fyra procent.

Glans kommenterar aktieutdelningen på sju miljoner kronor och vill ändra avkastningskravet. Han skriver att ”Avkastningen ska som högst motsvara kommunens kostnad för det kapital som är bundet…”. Sanningen är att bolagets egna kapital är 1,1 miljard och att utdelningen motsvarar en förräntning på 0,6 procent av det kapital som utgör skattebetalarnas synliga kapitaltillgång. Ett synnerligen modest krav på utdelning under de år som SigtunaHem förmår att redovisa positiva resultat.

Näta gång Glans skriver om SigtunaHem borde han kanske prata med
Miljöpartiets representant i styrelsen som borde vara väsentligt bättre påläst om bolagets verksamhet och ekonomi.

  • Erik Langby (M), ordförande SigtunaHem
  • Kjell Holmgren (M), vice ordförande SigtunaHem

Läs mer: Orimligt förhandlingskrav från SigtunaHem

Av redaktion@marsta.nu

slutreplik: Brandell blundar för verkligheten

Insändare Vad Tomas Brandell och Socialdemokraterna önskar är en sak, men att se till vad Socialstyrelsens brukarundersökning faktiskt mäter måste väl ändå vara det väsentliga. Faktum är att vi ser de bästa resultaten för särskilt boende på tio år.

Sigtuna kommun får toppbetyg av de äldre!

Insändare Kommunen ska leverera välfärd av högsta kvalitet och bemöta invånarna på allra bästa sätt. Det är vår ambition, det har kommunfullmäktige beslutat och det gäller i allra högsta grad i förhållande till kommunens äldre.

Dags att stoppa den moderata misskötseln av våra skattepengar

Insändare Åtta år med moderatstyre har gjort Sigtuna kommun till länets mest skuldsatta kommun, ungdomsarbetslösheten stiger och företagsklimatet är det sämsta på tjugofyra år. Men istället för att investera sig ur krisen väljer Moderaterna att krympa kommunkassan och kasta pengar i sjön.

Äntligen kollektivtrafik i egen regi – ett viktigt första steg

Insändare Tisdagen den 23 september klubbade trafiknämnden beslutet att Sigtuna- och Upplands-Väsbys bussavtal skulle övertas i egen regi. Det är ett historiskt beslut som vi i Vänsterpartiet i Sigtuna kommun varmt välkomnar. Vänsterpartiet har länge drivit frågan om en kollektivtrafik i egen regi där vi har kontroll och rådighet över alla dess led och nu är vi äntligen på väg!

Stå upp för äldre kvinnors trygghet

Insändare När en kvinna i 90-årsåldern i Skåne nyligen utsattes för grovt våld blev det ännu en påminnelse om att även äldre kvinnor drabbas av dödligt våld i nära relationer. Samtidigt vet vi att våld och kränkningar också kan förekomma i äldreomsorgen.

Sigtunas kommuninvånare är inga labbråttor

Insändare Styret i Region Stockholm, bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet med stöd av Vänsterpartiet, har kommit överens om att SL ska köra bussar i Sigtuna kommun i egen regi. Detta riskerar att göra vår busstrafik sämre och dyrare, med färre avgångar.

kyrkovalet

På söndag kan du och fem miljoner andra gå och rösta i kyrkovalet

Insändare Det spelar roll för hela samhället vad kyrkan säger och gör. Svenska kyrkan har över 20 000 anställda – det spelar roll vem som ansvarar för arbetsgivarfrågorna.Svenska kyrkan förvaltar stora mängder fastigheter och skog – det spelar roll vilken syn på miljön som beslutsfattarna har.

Glöm inte bort tillväxten i valprogrammet

Insändare Med ett år kvar till valet arbetar Sigtunas lokala partiavdelningar intensivt med sina valprogram. Fokus ligger ofta på väljarnära frågor som skola, vård, omsorg, badhus eller cykelvägar. Ambitionen är att erbjuda ett smörgåsbord av löften som väljarna tycker verkar tilltalande. Men utan en förståelse för tillväxt riskerar dessa löften att bli tomma ord.