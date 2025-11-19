Orimligt förhandlingskrav från SigtunaHem

SigtunaHem kräver en hyreshöjning på 6 procent i förhandlingarna inför nästa år. Hyresgästerna har drabbats hårt av ökade kostnader de senaste åren.
Att fortsätta med historiskt höga hyreshöjningar samtidigt som räntorna sjunker är inte rättvist mot hyresgästerna, som får en allt sämre ekonomi jämfört med villaägare och bostadsrättsinnehavare. Den moderatledda kommunledningen sköter SigtunaHem som en ren affärsverksamhet som ska generera vinster till kommunen och kan användas till skattesänkningar. De ställer marknadsmässiga avkastningskrav, de vill att SigtunaHem ska bygga bostadsrätter och villor och uppmuntrar till ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt. Det betyder färre hyresrätter, högre hyror och sämre tillgång till bostäder för unga, nyinflyttade och alla som inte har råd att låna pengar till en bostad.
Miljöpartiet vill se en förändrad styrning av vårt gemensamma bostadsbolag. Vi vill: – att SigtunaHem bygger och förvalta prisvärda hyresrätter – inte bostadsrätter eller egnahem – att SigtunaHem avsätter en större andel av lägenheterna till våldsutsatta och andra i akut behov av bostad – ändra SigtunaHems avkastningskrav: Avkastningen ska som högst motsvara kommunens kostnad för det kapital som är bundet i bolaget och alltid vägas mot långsiktiga samhällsekonomiska och sociala värden
SigtunaHem ska inte vara ett verktyg för att driva marknadspolitik, utan ett verktyg för att bygga ett samhälle där människor har råd att bo kvar och känna trygghet. Det är dags att låta SigtunaHem vara just det som det är tänkt att vara: invånarnas bostadsbolag.
Insändare Vad Tomas Brandell och Socialdemokraterna önskar är en sak, men att se till vad Socialstyrelsens brukarundersökning faktiskt mäter måste väl ändå vara det väsentliga. Faktum är att vi ser de bästa resultaten för särskilt boende på tio år.
Insändare “Exploatering i Hällsboskogen innebär inte att gammal skog går förlorad, träden är ju bara 70 år”. M-SD-KD-SfS-styret har svårt att förstå det som flera remissinstanser hjälpsamt påpekat: när skogen försvinner kommer den inte kunna utvecklas och bli gammal.
Insändare Kommunen ska leverera välfärd av högsta kvalitet och bemöta invånarna på allra bästa sätt. Det är vår ambition, det har kommunfullmäktige beslutat och det gäller i allra högsta grad i förhållande till kommunens äldre.
Insändare Åtta år med moderatstyre har gjort Sigtuna kommun till länets mest skuldsatta kommun, ungdomsarbetslösheten stiger och företagsklimatet är det sämsta på tjugofyra år. Men istället för att investera sig ur krisen väljer Moderaterna att krympa kommunkassan och kasta pengar i sjön.
Insändare märsta.nu (24/9) rapporterar att företagsklimatet i kommunen försämrats, och hänvisar till Svenskt Näringslivs regionchef Annika Bröms som bland annat kommenterar det allvarliga problemet med brottslighet och otrygghet.
Insändare Tisdagen den 23 september klubbade trafiknämnden beslutet att Sigtuna- och Upplands-Väsbys bussavtal skulle övertas i egen regi. Det är ett historiskt beslut som vi i Vänsterpartiet i Sigtuna kommun varmt välkomnar. Vänsterpartiet har länge drivit frågan om en kollektivtrafik i egen regi där vi har kontroll och rådighet över alla dess led och nu är vi äntligen på väg!
Insändare När en kvinna i 90-årsåldern i Skåne nyligen utsattes för grovt våld blev det ännu en påminnelse om att även äldre kvinnor drabbas av dödligt våld i nära relationer. Samtidigt vet vi att våld och kränkningar också kan förekomma i äldreomsorgen.
Insändare Styret i Region Stockholm, bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet med stöd av Vänsterpartiet, har kommit överens om att SL ska köra bussar i Sigtuna kommun i egen regi. Detta riskerar att göra vår busstrafik sämre och dyrare, med färre avgångar.
Insändare Det spelar roll för hela samhället vad kyrkan säger och gör. Svenska kyrkan har över 20 000 anställda – det spelar roll vem som ansvarar för arbetsgivarfrågorna.Svenska kyrkan förvaltar stora mängder fastigheter och skog – det spelar roll vilken syn på miljön som beslutsfattarna har.
Insändare Lowe Börjeson har helt rätt i att vi måste ta de strukturella utmaningarna på allvar och att framtidens jobb i hög grad kommer att växa fram i nya, gröna branscher. Innovation är en avgörande byggsten för ett samhälle som vill stå starkt i längden.
Insändare Annika Bröms och Svenskt Näringsliv har rätt i att politiken behöver vägledas av ett långsiktigt ansvarstagande för samhällsekonomin. Den alltför höga arbetslösheten, inte minst bland unga, gör stor skada.
Insändare Med ett år kvar till valet arbetar Sigtunas lokala partiavdelningar intensivt med sina valprogram. Fokus ligger ofta på väljarnära frågor som skola, vård, omsorg, badhus eller cykelvägar. Ambitionen är att erbjuda ett smörgåsbord av löften som väljarna tycker verkar tilltalande. Men utan en förståelse för tillväxt riskerar dessa löften att bli tomma ord.
Insändare Avfallsdumpning i naturen, höga hyror, kriminalitet, brister i skolan… Vad upprör och engagerar just dig? Att lyfta sina åsikter vid fikabordet eller på sociala medier ligger nära till hands, men ditt engagemang behövs också i vår lokala demokrati!
Insändare I sommar har endast 121 ungdomar i gymnasieåldern fått sommarjobb via kommunen. Totalt finns det ca 2700 ungdomar i åldern 16-19 år och en stor andel av dem har gått arbetslösa hela sommaren. Det är sorgligt.