Orimligt förhandlingskrav från SigtunaHem

SigtunaHem kräver en hyreshöjning på 6 procent i förhandlingarna inför nästa år. Hyresgästerna har drabbats hårt av ökade kostnader de senaste åren.

Att fortsätta med historiskt höga hyreshöjningar samtidigt som räntorna sjunker är inte rättvist mot hyresgästerna, som får en allt sämre ekonomi jämfört med villaägare och bostadsrättsinnehavare. Den moderatledda kommunledningen sköter SigtunaHem som en ren affärsverksamhet som ska generera vinster till kommunen och kan användas till skattesänkningar. De ställer marknadsmässiga avkastningskrav, de vill att SigtunaHem ska bygga bostadsrätter och villor och uppmuntrar till ombildningar från hyresrätt till bostadsrätt. Det betyder färre hyresrätter, högre hyror och sämre tillgång till bostäder för unga, nyinflyttade och alla som inte har råd att låna pengar till en bostad.

Miljöpartiet vill se en förändrad styrning av vårt gemensamma bostadsbolag. Vi vill:

– att SigtunaHem bygger och förvalta prisvärda hyresrätter – inte bostadsrätter eller egnahem

– att SigtunaHem avsätter en större andel av lägenheterna till våldsutsatta och andra i akut behov av bostad

– ändra SigtunaHems avkastningskrav: Avkastningen ska som högst motsvara kommunens kostnad för det kapital som är bundet i bolaget och alltid vägas mot långsiktiga samhällsekonomiska och sociala värden

SigtunaHem ska inte vara ett verktyg för att driva marknadspolitik, utan ett verktyg för att bygga ett samhälle där människor har råd att bo kvar och känna trygghet. Det är dags att låta SigtunaHem vara just det som det är tänkt att vara: invånarnas bostadsbolag.