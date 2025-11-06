Oppositionen kritiska till kommunledningens beslut om möte kring återvandring

Oppositionspartierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartie riktar skarp kritik mot den moderatledda kommunledningens beslut att tacka ja till ett möte med regeringens samordnare för frivillig återvandring.

Oppositionspartierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet i Sigtuna kommun riktar kritik mot kommunledningens beslut att tacka ja till ett möte med regeringens samordnare för frivillig återvandring.

I slutet av september skickade den nationella samordnaren Teresa Zetterblad brev till samtliga svenska kommuner med uppmaning att samarbeta med regeringen i återvandringsfrågan. Medan majoriteten av kommunerna har valt att tacka nej, har Sigtuna kommun sagt ja.

Oppositionen anser att beslutet är felplacerat i en tid då kommunen står inför betydande utmaningar, bland annat inom arbetsmarknaden.

– Det här är ren plakatpolitik vars syfte är att splittra befolkningen i en tid när vi behöver samlas. Sigtuna kommun ska vara en plats där människor kan rota sig, bygga sin framtid och bidra till det gemensamma, säger oppositionsråd Marie Axelsson (S).

Partierna framhåller att återvandringsfrågan inte är ett kommunalt uppdrag och ser den som ett slöseri med resurser.

– Kommunen har en hög arbetslöshet. Vi behöver fokusera på att förbättra företagsklimatet och att unga vuxna får utbildning och jobb. Det är genom satsningar på en bättre fungerande arbetsmarknad som vi stärker tryggheten och förbättrar integrationen, säger Lowe Börjeson, gruppledare (MP).

Med drygt hälften av invånarna i Sigtuna kommun med utrikes bakgrund menar oppositionen att initiativet riskerar att skapa oro och försämra integrationen.

– Att tacka ja till mötet skickar en signal om att en stor del av våra kommuninvånares närvaro inte är önskvärd vilket är både omdömeslöst och kontraproduktivt, säger Marta Aguirre, gruppledare (V).

Oppositionen kritiserar också hanteringen av ärendet internt. Beslutet att delta i mötet togs utan att frågan förts upp på den politiska dagordningen, vilket partierna menar visar på bristande transparens.

– Återvandring är en fråga som påverkar många människor i vår kommun och som förtjänar en öppen politisk diskussion. Regeringens egen utredare förespråkade att avveckla återvandringsbidraget som felriktat och kostsamt, så att kommunledningen väljer att gå vidare i frågan utan dialog med övriga partier visar på bristande transparens och respekt för det demokratiska arbetet, avslutar Johan Stomberg, gruppledare (C).