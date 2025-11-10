Omfattande tillslag mot sexköpare – insatser även i Märsta

Polisens omfattande insats mot sexualbrott renderade i tillslag även i Märsta.

Polisen genomförde under förra veckan ett större tillslag i Stockholms län mot misstänkta sexköpare. Operationen omfattade husrannsakningar och förhör i 132 ärenden där män misstänks ha köpt sexuella tjänster av socialt utsatta kvinnor.

Bland de misstänkta finns personer med vitt skilda bakgrunder – från 18 till 78 år gamla, bland annat lärare och myndighetsanställda.

Tillslagen har skett i flera delar av länet, inklusive insatser i området kring Märsta, vilket understryker att sexköpsproblematiken finns även i kommunnära miljöer.

Samtidigt har Stockholms stad bistått med sex socialsekreterare som i samarbete med polisen jobbar med att motivera de gripna männen att bryta sitt beteende.

polisen.se

Enligt Polismyndigheten är syftet med lagen mot köp av sexuell tjänst att minska exploatering och människohandel – och de menar att “Om man väljer att bryta mot denna lag … finns det en överhängande risk att man förr eller senare blir gripen.”