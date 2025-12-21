Olycka söder om Rosersberg – påverkar trafik mot Märsta

Strax före 13 på söndagen inträffade en trafikolycka i Rosersberg på E4N som påverkar framkomlighet mot Märsta under drygt en timme.

En trafikolycka påverkar trafiken på E4 i höjd med Rosersberg. Olyckan har inträffat på sträckan mellan trafikplats Stora Wäsby och trafikplats Rosersberg i riktning mot Uppsala och bedöms ha mycket stor påverkan, enligt Trafikverket. Flera fordon är inblandade och vänster körfält är berört. Händelsen rapporterades vid 12.51 och störningarna beräknas pågå fram till omkring klockan 14.00. Trafikanter uppmanas räkna med köbildning och förlängd restid.