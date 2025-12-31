Olycka på Norrsundavägen

Under Nyårsafton inträffade en trafikolycka på Norrsundavägen. Larmet kom vid 12.28 från SOS-Alarm

En olycka med två personbilar orsakade problem i trafiken på väg 905 mellan Norrsundavägen och Märsta i båda riktningarna, enligt Trafikverket. Händelsen hade mycket stor påverkan på trafiken.

Larmet om olyckan kom in klockan 12.28 på onsdagen och enligt Trafikverket bedömdes trafiken vara påverkad fram till cirka klockan 13.30. Skadeläget var för närvarande okänt.