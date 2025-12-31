Foto: Genrebild/Jamshid Jamshidi

Olycka på Norrsundavägen

Under Nyårsafton inträffade en trafikolycka på Norrsundavägen. Larmet kom vid 12.28 från SOS-Alarm

En olycka med två personbilar orsakade problem i trafiken på väg 905 mellan Norrsundavägen och Märsta i båda riktningarna, enligt Trafikverket. Händelsen hade mycket stor påverkan på trafiken.

Larmet om olyckan kom in klockan 12.28 på onsdagen och enligt Trafikverket bedömdes trafiken vara påverkad fram till cirka klockan 13.30. Skadeläget var för närvarande okänt.

Av redaktion@marsta.nu
vädervarning

Trafikverket varnar: Ge dig inte ut i trafiken på Nyårsdagen

Nyheter Trafikverket går nu ut och varnar för att trafiken kan bli riktigt besvärlig i Sigtuna kommun under torsdagen och fredagen. Prognosen visar på mycket snö i kombination med kraftig vind, och myndigheten uppmanar bilister att stanna hemma om resan inte är nödvändig.

Markbrand vid E4 i Rosersberg

Blåljus En markbrand bröt under tisdagsmorgonen ut i närheten av E4 mellan Märsta och Rosersberg. Räddningstjänsten var snabbt på plats och branden kunde släckas inom kort.

Lugnt läge i kommunen efter stormen

Notiser Stormen Johannes drog in över norra och mellersta Sverige under lördagen, men i Sigtuna kommun rapporterades ett relativt lugnt läge under kvällen och natten. Det enda kända tillbudet var att ett träd föll över väg 255, vilket orsakade tillfälliga störningar.

Dumpade julgranar skapar problem

Nyheter Efter julen ökar antalet julgranar som lämnas i naturen, något som både skadar miljön och kan vara ett brott. I Sigtuna kommun finns möjlighet att få granen hämtad genom kommunens avfallsbolag.

Stormvarning över kommunen

Nyheter SMHI har utfärdat en gul vädervarning för kraftig vind i delar av Uppland, vilket även berör Sigtuna kommun. Varningen gäller lördag kväll mellan klockan 18 och 23.

God Jul

Notiser märsta.nu önskar alla läsare en god jul🎄.