Olycka på E4:an vid Märsta

Under förmiddagen inträffade en trafikolycka vid E4:an i Märsta.
En trafikolycka påverkade under förmiddagen trafiken på E4 vid trafikplats Arlanda i höjd med Märsta i riktning mot Stockholm. Det rörde sig om en singelolycka med en personbil vid påfarten, och räddningstjänst var på plats. Vägrenen var blockerad och vägen blev först uppröjd efter att bärgare anlände. Trafiken beräknades vara fullt framkomlig igen vid 11.45.
Ung & Student När jullovet startar den 19 december ordnar Sigtuna kommun ett brett utbud av gratis aktiviteter för barn och unga i Märsta, Sigtuna, Valsta och Rosersberg. Programmet pågår fram till att skolan börjar igen den 8 januari och innehåller allt från kultur och pyssel till sport och fritidsverksamhet.
Politik E4 vid Arlanda pekas ut som en av de viktigaste infrastruktursatsningarna i Stockholm-Mälarregionen när Mälardalsrådet nu svarar regeringen inför beslut om den nationella infrastrukturplanen för åren 2026–2037.
Nyheter Antalet dödsfall i trafiken under julhelgerna har minskat kraftigt de senaste 20 åren. Inför årets julhelg har försäkringsbolaget If sammanställt statistik över de mest olycksdrabbade vägarna. I Sigtuna kommun sticker E4 ut.