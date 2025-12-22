Olycka på E4:an vid Märsta

Under förmiddagen inträffade en trafikolycka vid E4:an i Märsta.

En trafikolycka påverkade under förmiddagen trafiken på E4 vid trafikplats Arlanda i höjd med Märsta i riktning mot Stockholm. Det rörde sig om en singelolycka med en personbil vid påfarten, och räddningstjänst var på plats. Vägrenen var blockerad och vägen blev först uppröjd efter att bärgare anlände. Trafiken beräknades vara fullt framkomlig igen vid 11.45.

Uppdaterad kl. 11.33