Flera olyckor på E4 vid Rosersberg – långa köer under morgonen
Vid 7.45 inträffade en trafikolycka på E4:an mot Stockholm vilket påverkar framkomligheten förbi Rosersberg.
Under tisdagsmorgonen inträffade tre trafikolyckor på E4 i höjd med Trafikplats Rosersberg i riktning mot Stockholm. Den första olyckan skedde strax efter klockan sju, då fyra fordon körde in i varandra i det vänstra körfältet. Olyckorna orsakade mycket stor påverkan på trafiken och långa köer bildades i området. Enligt polisen handlar det om kollisioner i låg hastighet som resulterade i plåtskador men inga personskador. Ett körfält var tillfälligt avstängt under bärgningsarbetet, men trafiken flyter nu åter normalt, enligt Trafikverket.
