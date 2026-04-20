Olycka på E4 orsakar köer – påverkar trafiken från Märsta och Rosersberg

En trafikolycka på E4 under morgonen skapar stora problem i trafiken i riktning mot Uppsala. Olyckan inträffade mellan trafikplatserna Rotebro och Bredden.

Två personbilar är inblandade och flera räddningsresurser arbetar på platsen. Två körfält är blockerade och trafiken släpps förbi i ett körfält.

Köerna är omfattande och sträcker sig norrut, med påverkan hela vägen upp mot Rosersberg och Märsta. Det är kraftigt begränsad framkomlighet och restiderna är betydligt längre än normalt.

Enligt Trafikverket väntas störningarna pågå åtminstone fram till cirka 08.35.