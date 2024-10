Ökning av viltolyckor på kommunens vägar – mest olycksdrabbade perioden närmar sig

De senaste tolv månaderna har viltolyckor ökat på kommunens vägar.

Sigtuna kommun har upplevt en markant ökning av viltolyckor under det senaste året, och nu går vi in i den mest kritiska tiden för sådana incidenter. Under de senaste 12 månaderna har totalt 246 viltolyckor rapporterats i kommunen, med höga siffror framför allt längs vissa vägsträckor, enligt siffror från Newsworthy.

Viltolyckor tenderar att öka kraftigt under höstens mörka månader, särskilt mellan oktober och december, då cirka sju olyckor sker varje vecka. Vissa vägar i kommunen har drabbats särskilt hårt; exempelvis rapporterades 45 olyckor på väg 263, 39 olyckor på väg 273 och 16 olyckor på E4

inom kommunens gränser.