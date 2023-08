Ökning av A-traktorer i Sigtuna kommun: En trend som följer rikstrenden

Antalet A-traktorer har ökat markant i Sverige under det senaste decenniet, och Sigtuna kommun är inget undantag. En färsk rapport avslöjar att antalet A-traktorer i kommunen har nästan fyrdubblats sedan 2012, vilket speglar den nationella och regionala trenden.

Vid slutet av 2022 var hela 144 A-traktorer registrerade i Sigtuna kommun, jämfört med endast ett trettiotal tio år tidigare, enligt siffror som Newsworthy sammanställt. Denna imponerande ökning har gjort Sigtuna till en av de kommuner i Stockholms län med den mest explosiva tillväxten av A-traktorer. Även om Sigtuna fortsätter att vara en mindre spelare i jämförelse med större städer, som exempelvis Norrtälje och Lidingö, är den relativa ökningen anmärkningsvärd.

Under samma tidsperiod har antalet A-traktorer mer än fyrdubblats i hela Stockholms län och överträffat en tredubbling på nationell nivå. Lidingö kommun sticker ut som ett exempel på denna trend, med en förvånansvärd ökning från bara fyra A-traktorer 2012 till 191 vid slutet av 2022.

Sigtuna kommuns A-traktortillväxt kan tillskrivas flera faktorer, inklusive den ökande populariteten för dessa fordonstyper bland både unga och vuxna. A-traktorer, som är anpassade för lägre hastigheter och därmed kräver endast en mopedklass- eller traktorkörkort, har blivit ett attraktivt alternativ för dem som söker ekonomiska transportlösningar i både stad och land.

Även om Sigtuna kommun står i linje med den nationella och regionala trenden när det gäller A-traktorer per invånare, ligger den ändå i den mer glesbefolkade tredjedelen av Sveriges kommuner när det kommer till antalet A-traktorer per capita. Norrtälje kommun är i topp med hela nio A-traktorer per 1 000 invånare, medan Solna kommun sticker ut med endast tolv A-traktorer totalt i hela kommunen.