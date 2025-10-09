Oklart om Bolt-domen överklagas

Det är ännu oklart om Sigtuna kommun kommer överklaga Förvaltningsrättens dom om att Bolt inte får vara med i upphandlingen.

Förvaltningsrätten har beslutat att Bolt inte får köra skol- och omsorgsresor för Sigtuna kommun. Bolaget vann upphandlingen tidigare i år, men domen innebär att kommunen måste göra en ny utvärdering utan Bolts anbud.

Domstolen skriver att Bolts anbud inte uppfyller kraven på dokumentation av tidigare uppdrag. Därför anses kommunen ha brutit mot lagen om offentlig upphandling när man antog anbudet.

Kommunens upphandlingschef Klas Sandberg säger till Sveriges Radio att man just nu går igenom beslutet.

– Vi analyserar domen och har ännu inte bestämt om vi ska överklaga.

Enligt rapporteringen påverkas inte pågående skol- och omsorgsresor av beslutet i nuläget. Bolt vann upphandlingen i våras med ett anbud som låg cirka 30 procent lägre än konkurrenternas.