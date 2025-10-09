Oklart om Bolt-domen överklagas

Det är ännu oklart om Sigtuna kommun kommer överklaga Förvaltningsrättens dom om att Bolt inte får vara med i upphandlingen.
Förvaltningsrätten har beslutat att Bolt inte får köra skol- och omsorgsresor för Sigtuna kommun. Bolaget vann upphandlingen tidigare i år, men domen innebär att kommunen måste göra en ny utvärdering utan Bolts anbud.
Domstolen skriver att Bolts anbud inte uppfyller kraven på dokumentation av tidigare uppdrag. Därför anses kommunen ha brutit mot lagen om offentlig upphandling när man antog anbudet.
Kommunens upphandlingschef Klas Sandberg säger till Sveriges Radio att man just nu går igenom beslutet. – Vi analyserar domen och har ännu inte bestämt om vi ska överklaga.
Enligt rapporteringen påverkas inte pågående skol- och omsorgsresor av beslutet i nuläget. Bolt vann upphandlingen i våras med ett anbud som låg cirka 30 procent lägre än konkurrenternas.
Nyheter VR Sverige har vunnit upphandlingen och tar över driften av Mälartåg från december 2026. Kontraktet gäller i åtta år med möjlighet till förlängning. Beslutet meddelades den 8 oktober och beställare är Mälardalstrafik, som ägs gemensamt av regionerna i Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro län och Östergötland.
Politik Finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) var i Märsta under onsdagen tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M). Fokus låg på bostadsfrågor, infrastruktur och den lokala utvecklingen i Sigtuna kommun.
Nyheter Tågen till och från stationerna i kommun fortsätter att ha problem med punktligheten. Under september kom var tionde tåg mer än fem minuter sent till stationerna i Märsta, Arlanda C och Rosersberg, rapporterar Newsworthy.
Notiser Två män, en 22-åring från Märsta och en 20-åring från Stockholm, har häktats misstänkta för olaga frihetsberövande efter den uppmärksammade händelsen vid en busshållplats i Sigtuna förra veckan
Nyheter Trafikverket har beslutat att Märsta station ska byggas om för 1,4 miljarder kronor. Ombyggnaden ingår i den nya nationella planen för infrastruktur och syftar till att modernisera stationen och öka kapaciteten i tågtrafiken.
Nyheter Regeringens förslag om sänkta socialbidrag väntas slå hårdast mot familjer med många barn. I Sigtuna kommun handlar det om omkring tio familjer som kan påverkas när de nya reglerna införs, enligt Socialstyrelsens statistik.
Notiser När fyrfackssystemet infördes blev hundratals avfallskärl över. Nu får de nytt liv i Ukraina, där Sigtuna Vatten & Renhållning och flera grannkommuner bidrar till återuppbyggnaden av avfallshanteringen i staden Vinnytsia.