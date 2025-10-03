Ökat resande på Arlanda i september

Efterfrågan på utrikesresor fortsätter att växa och Arlanda står för den största ökningen bland Swedavias flygplatser under september.

Totalt reste drygt 3,1 miljoner resenärer via Swedavias tio flygplatser under månaden, en ökning med drygt två procent jämfört med september i fjol. Utrikesresandet steg med tre procent medan inrikesresandet låg på ungefär samma nivå som förra året. På Arlanda reste drygt 2,2 miljoner passagerare under september, vilket motsvarar en ökning med sju procent. Av dessa reste omkring 1,8 miljoner utrikes och knappt 400 000 inrikes.