Ökad skyddsjakt på vildsvin i Eneby och väg 263

Sigtuna kommun ökar arbetet med skyddsjakt för att minska problemen med vildsvin. Insatserna sker bland annat i området kring Eneby och längs väg 263, där skador och risker i trafiken pekas ut som särskilt stora.
Syftet är att minska vildsvinsstammen i utsatta områden och därmed begränsa skador på trädgårdar, grönytor och jordbruk, samt minska risken för viltolyckor.
Arbetet sker i samverkan med lokala jägare och omfattar flera metoder. I vissa fall används även vildsvinsfällor, främst i närheten av bebyggelse där andra jaktformer är svåra att genomföra.
Enligt kommunen sker jakten enligt gällande regler och följs upp löpande för att anpassas efter behov.
Politik Företrädare för Liberalerna har varit på plats vid förvaret och mottagnings- och återvändandecentret i Arlandastad. Med under dagen fanns även riksdagsledamoten och migrationspolitiske talespersonen Patrik Karlson.
Notiser En 35-årig bilist från Märsta får böter efter att polisen filmat honom köra länge i mittenfilen på E4 norr om Stockholm, utan att väja till höger. Tingsrätten konstaterar att föraren bröt mot trafikregler som få känner till, enligt experter.
Notiser Rosersbergs skytteförening i Tallmilan står inför en oviss framtid efter att Fortifikationsverket sagt upp arrendeavtalet för skytteanläggningen. Beskedet gäller från och med nu fram till den 31 oktober 2029, och föreningen har ännu inte fått någon konkret förklaring till beslutet.
Notiser I Sigtuna kommun finns 269 skyddsrum med totalt omkring 37 100 platser, vilket motsvarar cirka 70 procent av kommunens invånare. Nu ska fler skyddade utrymmen identifieras i källare, garage och vägtunnlar, rapporterar Newsworthy.