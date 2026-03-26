Ökad skyddsjakt på vildsvin i Eneby och väg 263

Sigtuna kommun ökar arbetet med skyddsjakt för att minska problemen med vildsvin. Insatserna sker bland annat i området kring Eneby och längs väg 263, där skador och risker i trafiken pekas ut som särskilt stora.

Syftet är att minska vildsvinsstammen i utsatta områden och därmed begränsa skador på trädgårdar, grönytor och jordbruk, samt minska risken för viltolyckor.

Arbetet sker i samverkan med lokala jägare och omfattar flera metoder. I vissa fall används även vildsvinsfällor, främst i närheten av bebyggelse där andra jaktformer är svåra att genomföra.

Enligt kommunen sker jakten enligt gällande regler och följs upp löpande för att anpassas efter behov.