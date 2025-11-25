Foto: Genrebild

Ökad risk för stölder av bildäck i Sigtuna kommun

I ett inlägg på sociala medier varnar lokalpolisområde Sollentuna för ökning av stölder av bilhjul i bland annat Sigtuna kommun.

Polisen i Sigtuna kommun rapporterar om en ökning av stölder av bilhjul. Bilägare uppmanas att vara extra uppmärksamma på sina fordon och, om möjligt, parkera på säkra eller övervakade platser.
– Vi vill att alla tar situationen på allvar och vidtar försiktighetsåtgärder för att skydda sina bilar, säger polisen.

Bilägare uppmanas även att rapportera misstänkt aktivitet till polisen.

Lokala liberaler på landsmötet i Karlstad

Politik Liberalerna i Sigtuna – Lars Naur, Helen Kavanagh Berglund och Bo Danielsson – deltar under hela dagen på partiets landsmöte för att rösta, debattera och bevaka frågor som påverkar både partiet nationellt och utvecklingen i Sigtuna kommun.

Bolid över Rosersberg

Nyheter En så kallad bolid drog in över Rosersberg under natten. Fenomenet kunde skådas strax före midnatt på fredagen.

JO kritiserar Sigtuna kommun för hantering av personlig assistens

Nyheter Enligt ett pressmeddelande från Riksdagens ombudsmän (JO) har Vård- och omsorgsnämnden vid flera tillfällen avslagit en ansökan om personlig assistans enligt LSS, trots att förvaltningsrätten upprepade gånger slagit fast att den enskilde hade rätt till insatsen och återförvisat ärendet för att bara pröva omfattningen av behovet.