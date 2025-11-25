Ökad risk för stölder av bildäck i Sigtuna kommun

I ett inlägg på sociala medier varnar lokalpolisområde Sollentuna för ökning av stölder av bilhjul i bland annat Sigtuna kommun.

Polisen i Sigtuna kommun rapporterar om en ökning av stölder av bilhjul. Bilägare uppmanas att vara extra uppmärksamma på sina fordon och, om möjligt, parkera på säkra eller övervakade platser.

– Vi vill att alla tar situationen på allvar och vidtar försiktighetsåtgärder för att skydda sina bilar, säger polisen.

Bilägare uppmanas även att rapportera misstänkt aktivitet till polisen.