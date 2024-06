Ökad brandrisk i kommunen under torsdag och fredag

SMHI uppger att brandrisken nu är mycket stor i kommunen på grund av den rådande värmeböljan.

Just nu är risken för bränder i skog och mark mycket hög i östra Svealand, inklusive Sigtuna kommun. På grund av den torra väderleken kan skogsbränder lätt uppstå från exempelvis eldning, gnistor från maskiner eller blixtnedslag.

Bränder sprids snabbt i dessa torra förhållanden, vilket gör det extra viktigt att vara försiktig vid alla former av eldning utomhus. Ofta råder eldningsförbud under sådana förhållanden, och det är viktigt att följa dessa regler för att förhindra att bränder uppstår och sprids. Även för fredagen väntas brandrisken vara kvar men för lördag har den helt plockats bort av SMHI. Enligt prognosen ska stora mängder regn falla under fredagen.